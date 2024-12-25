Millet Kıraathanesi
İbrahim Paşalı'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler | Millet Kıraathanesi
Şehir Hayatı mı Yoksa Köy Hayatı mı Daha Konforlu?
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Yazar İbrahim Paşalı misafir oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Millet Kıraathanesi
25:00 Şehir Hayatı mı Yoksa Köy Hayatı mı Daha Konforlu?
46:00 İbrahim Paşalı'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler...
50:30 İbrahim Paşalı'nın Hayatını Derinden Etkileyen Kişiler...
01:10:00 İbrahim Paşalı'da Derin İzler Bırakan Mekanlar..
01:15:00 İbrahim Paşalı'nın Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...