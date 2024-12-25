Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Yazar İbrahim Paşalı misafir oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Millet Kıraathanesi

25:00 Şehir Hayatı mı Yoksa Köy Hayatı mı Daha Konforlu?

46:00 İbrahim Paşalı'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler...

50:30 İbrahim Paşalı'nın Hayatını Derinden Etkileyen Kişiler...

01:10:00 İbrahim Paşalı'da Derin İzler Bırakan Mekanlar..

01:15:00 İbrahim Paşalı'nın Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...