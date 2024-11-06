Selahaddin Eş Çakırgil'in Hayatını Etkileyen İsimler | Millet Kıraathanesi
Millet Kıraathanesi'ne bu hafta gazeteci - yazar Selahattin Eş Çakırgil konuk oldu.
Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi sizlerle...
00:00 Millet Kıraathanesi
02:00 Gazeteci - Yazar Selahaddin Eş Çakırgil Millet Kıraathanesi'nde
15:00 Hakikat Görünende Değil, Görüştedir
34:00 Selahaddin Eş Çakırgil'in Hayatını Etkileyen İsimler
55:00 Selahaddin Eş Çakırgil'in Hayatında Derin Manalar Bırakan Anılar...
01:15:00 Selahaddin Eş Çakırgil'in Unutamadığı Hatıralar