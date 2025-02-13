Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Ahmet Sınav'ın Meslek Hayatına Yön Veren Olaylar | Millet Kıraathanesi
Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Prof. Dr. Ahmet Sınav misafir oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Millet Kıraathanesi
04:00 Prof. Dr. Ahmet Sınav Millet Kıraathanesi'nde...
21:00 Prof. Dr. Ahmet Sınav'ın Meslek Hayatına Yön Veren Olaylar...
27:00 Prof. Dr. Ahmet Sınav'ın Unutamadığı Hatıralar....
31:00 Prof. Dr. Ahmet Sınav'ın Eğitim Hayatında Öne Çıkan Detaylar...
01:01:00 Prof. Dr. Ahmet Sınav'ın Meslek Hayatına Yön Veren Olaylar...
01:06:00 Prof. Dr. Ahmet Sınav'ın Unutamadığı Hatıralar...
01:20:00 Prof. Dr. Ahmet Sınav'ın Hayatında İz Bırakan Bir Hikaye...