VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Sosyoloji Bilimi I Millet Kıraathanesi 19 Eylül 2023 123. Bölüm
TÜGVA'nın kuruluşu ve projeleri I Millet Kıraathanesi 12 Eylül 2023 121. Bölüm
İslam Medeniyetinin İnşasında Türkler I Millet Kıraathanesi 05 Eylül 2023 120. Bölüm
Modernite ve modernleşme I Millet Kıraathanesi 29 Ağustos 2023 119. Bölüm
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın Hayatına Dair | Millet Kıraathanesi 22 Ağustos 2023 118. Bölüm
Bayram Bilge Tokel | Millet Kıraathanesi 15 Ağustos 2023 117. Bölüm
Duayen gazetecilerin ardından I Millet Kıraathanesi 25 Temmuz 2023 116. Bölüm
Sadettin Ökten I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 115. Bölüm
İbadet mutlaka ahlak inşa eder mi? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 114. Bölüm
Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi | Millet Kıraathanesi 03 Temmuz 2023 113. Bölüm
Yazar Selahattin Yusuf | Millet Kıraathanesi 03 Temmuz 2023 112. Bölüm
Araştırmacı - Yazar Said Ercan | Millet Kıraathanesi 15 Haziran 2023 111. Bölüm
Kitap Sevenler Cemiyeti | Millet Kıraathanesi 07 Haziran 2023 110. Bölüm
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak | Millet Kıraathanesi 02 Haziran 2023 105. Bölüm
Turan Mustafa Türkmenoğlu'nun Hatıraları | Millet Kıraathanesi 02 Haziran 2023 104. Bölüm
Kültürlerarası Sanat Ve Müzik | Millet Kıraathanesi I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 103. Bölüm
Dijital Medya ve Geleneksel Medya | Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 102. Bölüm
Tarihi Dizilere Olan İlginin Sebepleri I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 101. Bölüm
Savaşta Yavuz, Şiirde Selim I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 100. Bölüm
"Meşrep insanın esma tecellisidir" I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 99. Bölüm
Depremde yıkılan tarihi yapılar I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 98. Bölüm
İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 96. Bölüm
Yayıncılıkta Dijitalleşmenin Durumu I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 95. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 94. Bölüm
Gökdemir İhsan I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 93. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Oral I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 92. Bölüm
Hakan Dedeler I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 91. Bölüm
Kerem Kınık I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 90. Bölüm
Afrika'nın Dünü ve Bugünü I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 40. Bölüm
Dünden Bugüne Hikayecilik I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 39. Bölüm
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Ardından I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 38. Bölüm
Rap Müziğin Başarı Ölçütü Nedir? I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 37. Bölüm
Daha İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 36. Bölüm
Sezai Karakoç'un Mücadelesi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 35. Bölüm
Santur ve Tarihçesi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 34. Bölüm
Ailenin Adı Yok I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 33. Bölüm
Hızın Bir Karşıtı Olarak: Dolma Kalem I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 32. Bölüm
Geçmişten Bugüne Yayıncılık I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 31. Bölüm
Gazeteci Ahmet Tezcan'ın Hayat Hikayesi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 30. Bölüm
Ekrem Kızıltaş'ın Gazetecilik Serüveni I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 29. Bölüm
Felsefeye İhtiyacımız Var mı? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 28. Bölüm
Tecrübe Arttıkça Heyecan Azalır mı? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 27. Bölüm
Yazmak Yetenek midir Yoksa Çalışarak Kazanılabilir mi? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sosyal Medyanın Psikolojik Etkileri I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 25. Bölüm
İstanbul'un Tarihi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 24. Bölüm
16. bölüm I Asırlık Gece 15 Temmuz 04 Eylül 2023 16. Bölüm
Klasikleri neden okuruz? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 9. Bölüm
Mehmet Niyazi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 8. Bölüm
İslamafobi İslam Düşmanlığı mı? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 7. Bölüm
Laleler I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 6. Bölüm
Hüsrev Hatemi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 5. Bölüm
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 4. Bölüm
Ramazan ve İnsan I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 3. Bölüm
Kitap ve İnsan İlişkisi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 2. Bölüm
Kitap insanı nasıl değiştirir? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 1. Bölüm

Sosyoloji Bilimi I Millet Kıraathanesi

Toplumu daha rahat anladığımızda ne olacak?

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Enes Kabakçı misafir oldu. "Sosyoloji kelimesinin derininde ne var?

Türkiye'deki yansımaları neler? Klasikleri neden okumalıyız?" konuları irdelendi. Mustafa Akar'ın sunumu ile Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle yayında...

00:00 Mustafa Akar'ın sesinden Üç Frenk Havası/İsmet Özel
05:30 Sosyoloji nedir?
11:20 Anomi nedir?
11:50 Enes Kabakçı eseri "Sosyolojiyi Kurmak"
14:32 19. yüzyılı anlamakta zorlanıyoruz; bu dönemde nasıl bir hava hakimdi?
36:36 Dinden neden uzaklaşmak istiyorlar?
48:15 Toplumu daha rahat anladığımızda ne olacak?
51:35 Klasikleri neden okumalıyız?
01:08:14 Sosyoloji dediğimiz bilimi anlamak isteyenler ne yapmalı?
01:24:40 Cemil Meriç metinlerinin değerlendirilmesi
01:26:18 Ansiklopedilerin yaygınlaşması
01:28:30 Siyasal sosyoloji nedir?

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