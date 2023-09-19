Sosyoloji Bilimi I Millet Kıraathanesi

Toplumu daha rahat anladığımızda ne olacak?

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Enes Kabakçı misafir oldu. "Sosyoloji kelimesinin derininde ne var?

Türkiye'deki yansımaları neler? Klasikleri neden okumalıyız?" konuları irdelendi. Mustafa Akar'ın sunumu ile Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle yayında...

00:00 Mustafa Akar'ın sesinden Üç Frenk Havası/İsmet Özel

05:30 Sosyoloji nedir?

11:20 Anomi nedir?

11:50 Enes Kabakçı eseri "Sosyolojiyi Kurmak"

14:32 19. yüzyılı anlamakta zorlanıyoruz; bu dönemde nasıl bir hava hakimdi?

36:36 Dinden neden uzaklaşmak istiyorlar?

48:15 Toplumu daha rahat anladığımızda ne olacak?

51:35 Klasikleri neden okumalıyız?

01:08:14 Sosyoloji dediğimiz bilimi anlamak isteyenler ne yapmalı?

01:24:40 Cemil Meriç metinlerinin değerlendirilmesi

01:26:18 Ansiklopedilerin yaygınlaşması

01:28:30 Siyasal sosyoloji nedir?