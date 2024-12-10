Tabakat Kitaplarının Kültürümüz Açısından Önemi | Millet Kıraathanesi
"Yazma Eserler" ifadesinden ne anlamalıyız?
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz misafir oldu.
00:00 Millet Kıraathanesi
03:00 "Yazma Eserler" İfadesinden Ne Anlamalıyız?
12:00 "İstanbul, 16 - 17 ve 18. YY. da Dünyanın En Büyük Alimlerinin İstihdam Edildiği Bir Şehirdi...
17:00 "El Yazması Eserler Bize Osmanlı Döneminin Bir Yadigarıdır"
01:01:00 "Tabakat Kitapları; Hatıraları, Anıları, Birikimleri Taşıma Gayretidir
01:18:00 Türkler, Tarih Sahnesinde Türk Olarak Var Olmalarını Müslümanlıklarına Borçludurlar