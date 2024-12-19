VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN

Millet Kıraathanesi

Eşref Ziya'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler | Millet Kıraathanesi

"Yeniden Başlamak" Filmi İle Verilmek İstenen Mesajlar

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta sanatçı Eşref Ziya Terzi misafir oldu.

00:00 Millet Kıraathanesi
07:00 "Yeniden Başlamak" Filminin Hikayesi
16:00 "Benim İçin Önemli Olan "Yeniden Başlamak" Filmini Çekmekti
21:00 Eşref Ziya'nın En Çok Yapmak İstediği Film: "Ağlama Karanfil"
22:30 Eşref Ziya'nın Hayatını Derinden Etkileyen Kişiler...
41:00 Eşref Ziya'nın Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...
52:00 "Yeniden Başlamak" Filmi İle Verilmek İstenen Mesajlar
56:15 Eşref Ziya'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler
01:08:00 "Yeniden Başlamak Filmi Alışılmışlıkları Kıracak"
01:13:00 Eşref Ziya'yı En Çok Etkileyen Şiir...
01:29:00 Eşref Ziya'nın Anlam Yüklediği Eşyalar...

Daha Fazla Göster

Millet Kıraathanesi

Eşref Ziya'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler | Millet Kıraathanesi
Tabakat Kitaplarının Kültürümüz Açısından Önemi | Millet Kıraathanesi
Selahattin Yusuf'un Hayatını En Çok Etkileyen İsimler | Millet Kıraathanesi
Hakikat Arayışında İnsanın Rolü Nedir? | Millet Kıraathanesi
Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar | Millet Kıraathanesi
Dursun Çiçek'in Hayatına Dair İzler | Millet Kıraathanesi
Selahaddin Eş Çakırgil'in Hayatını Etkileyen İsimler | Millet Kıraathanesi
Tarık Tufan'ın Hayatını Etkileyen İsim - Millet Kıraathanesi
Cengiz Han Hakkında Bilinmeyenler Ve Moğolların Gizli Tarihi | Millet Kıraathanesi
Yapay Zeka Doğal Zekanın Misli Midir, Misali Mi? | Millet Kıraathanesi
Teknoloji İnsanlığımızı Kaybettiriyor | Millet Kıraathanesi
Mizah dergilerinin dünü ve bugünü I Millet Kıraathanesi
90'lı yıllarda gazetecilik I Millet Kıraathanesi
Türkiye'nin Geçmiş Müzik Politikaları I Millet Kıraathanesi
Şair Ömer Erdem | Millet Kıraathanesi
Çini Sanatının İncelikleri | Millet Kıraathanesi
Mütefekkir Alev Alatlı | Millet Kıraathanesi
2000'lerden Sonraki Türk Romanı ve Öyküsü | Millet Kıraathanesi
Günümüzde Psikolojiye Olan İlginin Nedenleri | Millet Kıraathanesi
Medya Gerçekliğimizi Nasıl Değiştiriyor? I Millet Kıraathanesi
Hayatı İtinayla Yaşamak | Millet Kıraathanesi
Dünyada ve Türkiye'de Dijital İletişim | Millet Kıraathanesi
Dijitalleşmenin Sinema Sektörüne Etkisi | Millet Kıraathanesi
Sinema ve Seyirci | Millet Kıraathanesi
Tasavvufta Zikrin Önemi | Millet Kıraathanesi
Filistin Meselesinin Tarihi I Millet Kıraathanesi
Eşref Ziya Terzi | Millet Kıraathanesi
Hollywood filmleriyle şekillenen devlet: İsrail I Millet Kıraathanesi
İcazetname, Şehadetname ve Diploma | Millet Kıraathanesi
Gülper Refiğ'in Gözünden Eşi Halit Refiğ I Millet Kıraathanesi
Türkiye'de İnanç ve Dindarlık I Millet Kıraathanesi
Sosyoloji Bilimi I Millet Kıraathanesi
TÜGVA'nın kuruluşu ve projeleri I Millet Kıraathanesi
İslam Medeniyetinin İnşasında Türkler I Millet Kıraathanesi
Modernite ve modernleşme I Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın Hayatına Dair | Millet Kıraathanesi
Bayram Bilge Tokel | Millet Kıraathanesi
Duayen gazetecilerin ardından I Millet Kıraathanesi
Sadettin Ökten I Millet Kıraathanesi
İbadet mutlaka ahlak inşa eder mi? I Millet Kıraathanesi
Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi | Millet Kıraathanesi
Yazar Selahattin Yusuf | Millet Kıraathanesi
Araştırmacı - Yazar Said Ercan | Millet Kıraathanesi
Kitap Sevenler Cemiyeti | Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak | Millet Kıraathanesi
Turan Mustafa Türkmenoğlu'nun Hatıraları | Millet Kıraathanesi
Kültürlerarası Sanat Ve Müzik | Millet Kıraathanesi
Dijital Medya ve Geleneksel Medya | Millet Kıraathanesi
Tarihi Dizilere Olan İlginin Sebepleri I Millet Kıraathanesi
Savaşta Yavuz, Şiirde Selim I Millet Kıraathanesi
"Meşrep insanın esma tecellisidir" I Millet Kıraathanesi
Depremde yıkılan tarihi yapılar I Millet Kıraathanesi
İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü I Millet Kıraathanesi
Yayıncılıkta Dijitalleşmenin Durumu I Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Mustafa İsen I Millet Kıraathanesi
Gökdemir İhsan I Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Haluk Oral I Millet Kıraathanesi
Hakan Dedeler I Millet Kıraathanesi
Kerem Kınık I Millet Kıraathanesi
Afrika'nın Dünü ve Bugünü I Millet Kıraathanesi
Dünden Bugüne Hikayecilik I Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Ardından I Millet Kıraathanesi
Rap Müziğin Başarı Ölçütü Nedir? I Millet Kıraathanesi
Daha İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? I Millet Kıraathanesi
Sezai Karakoç'un Mücadelesi I Millet Kıraathanesi
Santur ve Tarihçesi I Millet Kıraathanesi
Ailenin Adı Yok I Millet Kıraathanesi
Hızın Bir Karşıtı Olarak: Dolma Kalem I Millet Kıraathanesi
Geçmişten Bugüne Yayıncılık I Millet Kıraathanesi
Gazeteci Ahmet Tezcan'ın Hayat Hikayesi I Millet Kıraathanesi
Ekrem Kızıltaş'ın Gazetecilik Serüveni I Millet Kıraathanesi
Felsefeye İhtiyacımız Var mı? I Millet Kıraathanesi
Tecrübe Arttıkça Heyecan Azalır mı? I Millet Kıraathanesi
Yazmak Yetenek midir Yoksa Çalışarak Kazanılabilir mi? I Millet Kıraathanesi
Sosyal Medyanın Psikolojik Etkileri I Millet Kıraathanesi
İstanbul'un Tarihi I Millet Kıraathanesi
Asırlık Gece 15 Temmuz I Millet Kıraathanesi
Klasikleri neden okuruz? I Millet Kıraathanesi
Mehmet Niyazi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi
İslamafobi İslam Düşmanlığı mı? I Millet Kıraathanesi
Laleler I Millet Kıraathanesi
Hüsrev Hatemi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri I Millet Kıraathanesi
Ramazan ve İnsan I Millet Kıraathanesi
Kitap ve İnsan İlişkisi I Millet Kıraathanesi
Kitap insanı nasıl değiştirir? I Millet Kıraathanesi

Diğer Programlar

TÜMÜ
-->

8. Bölüm

-->

49. Bölüm

-->

68. Bölüm

-->

36. Bölüm

-->

50. Bölüm

-->

52. Bölüm

-->

2. Bölüm

-->

20. Bölüm

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı