Millet Kıraathanesi
Eşref Ziya'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler | Millet Kıraathanesi
"Yeniden Başlamak" Filmi İle Verilmek İstenen Mesajlar
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta sanatçı Eşref Ziya Terzi misafir oldu.
00:00 Millet Kıraathanesi
07:00 "Yeniden Başlamak" Filminin Hikayesi
16:00 "Benim İçin Önemli Olan "Yeniden Başlamak" Filmini Çekmekti
21:00 Eşref Ziya'nın En Çok Yapmak İstediği Film: "Ağlama Karanfil"
22:30 Eşref Ziya'nın Hayatını Derinden Etkileyen Kişiler...
41:00 Eşref Ziya'nın Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...
52:00 "Yeniden Başlamak" Filmi İle Verilmek İstenen Mesajlar
56:15 Eşref Ziya'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler
01:08:00 "Yeniden Başlamak Filmi Alışılmışlıkları Kıracak"
01:13:00 Eşref Ziya'yı En Çok Etkileyen Şiir...
01:29:00 Eşref Ziya'nın Anlam Yüklediği Eşyalar...