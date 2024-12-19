Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta sanatçı Eşref Ziya Terzi misafir oldu.

00:00 Millet Kıraathanesi

07:00 "Yeniden Başlamak" Filminin Hikayesi

16:00 "Benim İçin Önemli Olan "Yeniden Başlamak" Filmini Çekmekti

21:00 Eşref Ziya'nın En Çok Yapmak İstediği Film: "Ağlama Karanfil"

22:30 Eşref Ziya'nın Hayatını Derinden Etkileyen Kişiler...

41:00 Eşref Ziya'nın Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...

52:00 "Yeniden Başlamak" Filmi İle Verilmek İstenen Mesajlar

56:15 Eşref Ziya'nın Hayatında İz Bırakan Hikayeler

01:08:00 "Yeniden Başlamak Filmi Alışılmışlıkları Kıracak"

01:13:00 Eşref Ziya'yı En Çok Etkileyen Şiir...

01:29:00 Eşref Ziya'nın Anlam Yüklediği Eşyalar...