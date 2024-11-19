Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar | Millet Kıraathanesi

Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Sanatçı / Bestekar Sami Özer misafir oldu.

00:00 Millet Kıraathanesi

07:00 Sami Özer'in Hayatını En Çok Etkileyen İsimler...

28:00 "Beni En Çok Etkileyen Şehir Medine-i Münevvere'dir.

38:00 Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar...

43:00 Sami Özer'in En Çok Etkisinde Kaldığı Şarkı

53:00 Sami Özer'in En Çok Sevdiği Filmler...

59:00 Sami Özer'in Kendisine Rehber Edindiği Cümle...

01:06:00 Sami Özer'i En Çok Etkileyen Manzara...