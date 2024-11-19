Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar | Millet Kıraathanesi
Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Sanatçı / Bestekar Sami Özer misafir oldu.
00:00 Millet Kıraathanesi
07:00 Sami Özer'in Hayatını En Çok Etkileyen İsimler...
28:00 "Beni En Çok Etkileyen Şehir Medine-i Münevvere'dir.
38:00 Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar...
43:00 Sami Özer'in En Çok Etkisinde Kaldığı Şarkı
53:00 Sami Özer'in En Çok Sevdiği Filmler...
59:00 Sami Özer'in Kendisine Rehber Edindiği Cümle...
01:06:00 Sami Özer'i En Çok Etkileyen Manzara...