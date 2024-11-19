VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar | Millet Kıraathanesi 19 Kasım 2024 154. Bölüm
Dursun Çiçek'in Hayatına Dair İzler | Millet Kıraathanesi 12 Kasım 2024 153. Bölüm
Selahaddin Eş Çakırgil'in Hayatını Etkileyen İsimler | Millet Kıraathanesi 06 Kasım 2024 152. Bölüm
Tarık Tufan'ın Hayatını Etkileyen İsim - Millet Kıraathanesi 31 Ekim 2024 147. Bölüm
Cengiz Han Hakkında Bilinmeyenler Ve Moğolların Gizli Tarihi | Millet Kıraathanesi 30 Nisan 2024 146. Bölüm
Yapay Zeka Doğal Zekanın Misli Midir, Misali Mi? | Millet Kıraathanesi 11 Nisan 2024 145. Bölüm
Teknoloji İnsanlığımızı Kaybettiriyor | Millet Kıraathanesi 03 Nisan 2024 144. Bölüm
Mizah dergilerinin dünü ve bugünü I Millet Kıraathanesi 19 Mart 2024 143. Bölüm
90'lı yıllarda gazetecilik I Millet Kıraathanesi 13 Mart 2024 142. Bölüm
Türkiye'nin Geçmiş Müzik Politikaları I Millet Kıraathanesi 05 Mart 2024 141. Bölüm
Şair Ömer Erdem | Millet Kıraathanesi 27 Şubat 2024 140. Bölüm
Çini Sanatının İncelikleri | Millet Kıraathanesi 21 Şubat 2024 139. Bölüm
Mütefekkir Alev Alatlı | Millet Kıraathanesi 10 Şubat 2024 138. Bölüm
2000'lerden Sonraki Türk Romanı ve Öyküsü | Millet Kıraathanesi 30 Ocak 2024 137. Bölüm
Günümüzde Psikolojiye Olan İlginin Nedenleri | Millet Kıraathanesi 23 Ocak 2024 136. Bölüm
Medya Gerçekliğimizi Nasıl Değiştiriyor? I Millet Kıraathanesi 16 Ocak 2024 135. Bölüm
Hayatı İtinayla Yaşamak | Millet Kıraathanesi 02 Ocak 2024 134. Bölüm
Dünyada ve Türkiye'de Dijital İletişim | Millet Kıraathanesi 07 Aralık 2023 133. Bölüm
Dijitalleşmenin Sinema Sektörüne Etkisi | Millet Kıraathanesi 28 Kasım 2023 132. Bölüm
Sinema ve Seyirci | Millet Kıraathanesi 21 Kasım 2023 131. Bölüm
Tasavvufta Zikrin Önemi | Millet Kıraathanesi 14 Kasım 2023 130. Bölüm
Filistin Meselesinin Tarihi I Millet Kıraathanesi 07 Ekim 2024 129. Bölüm
Eşref Ziya Terzi | Millet Kıraathanesi 24 Ekim 2023 128. Bölüm
Hollywood filmleriyle şekillenen devlet: İsrail I Millet Kıraathanesi 19 Ekim 2023 127. Bölüm
İcazetname, Şehadetname ve Diploma | Millet Kıraathanesi 10 Ekim 2023 126. Bölüm
Gülper Refiğ'in Gözünden Eşi Halit Refiğ I Millet Kıraathanesi 05 Ekim 2023 125. Bölüm
Türkiye'de İnanç ve Dindarlık I Millet Kıraathanesi 26 Eylül 2023 124. Bölüm
Sosyoloji Bilimi I Millet Kıraathanesi 19 Eylül 2023 123. Bölüm
TÜGVA'nın kuruluşu ve projeleri I Millet Kıraathanesi 12 Eylül 2023 121. Bölüm
İslam Medeniyetinin İnşasında Türkler I Millet Kıraathanesi 05 Eylül 2023 120. Bölüm
Modernite ve modernleşme I Millet Kıraathanesi 29 Ağustos 2023 119. Bölüm
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın Hayatına Dair | Millet Kıraathanesi 22 Ağustos 2023 118. Bölüm
Bayram Bilge Tokel | Millet Kıraathanesi 15 Ağustos 2023 117. Bölüm
Duayen gazetecilerin ardından I Millet Kıraathanesi 25 Temmuz 2023 116. Bölüm
Sadettin Ökten I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 115. Bölüm
İbadet mutlaka ahlak inşa eder mi? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 114. Bölüm
Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi | Millet Kıraathanesi 03 Temmuz 2023 113. Bölüm
Yazar Selahattin Yusuf | Millet Kıraathanesi 03 Temmuz 2023 112. Bölüm
Araştırmacı - Yazar Said Ercan | Millet Kıraathanesi 15 Haziran 2023 111. Bölüm
Kitap Sevenler Cemiyeti | Millet Kıraathanesi 07 Haziran 2023 110. Bölüm
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak | Millet Kıraathanesi 02 Haziran 2023 105. Bölüm
Turan Mustafa Türkmenoğlu'nun Hatıraları | Millet Kıraathanesi 02 Haziran 2023 104. Bölüm
Kültürlerarası Sanat Ve Müzik | Millet Kıraathanesi 28 Ağustos 2024 103. Bölüm
Dijital Medya ve Geleneksel Medya | Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 102. Bölüm
Tarihi Dizilere Olan İlginin Sebepleri I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 101. Bölüm
Savaşta Yavuz, Şiirde Selim I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 100. Bölüm
"Meşrep insanın esma tecellisidir" I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 99. Bölüm
Depremde yıkılan tarihi yapılar I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 98. Bölüm
İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 96. Bölüm
Yayıncılıkta Dijitalleşmenin Durumu I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 95. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 94. Bölüm
Gökdemir İhsan I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 93. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Oral I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 92. Bölüm
Hakan Dedeler I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 91. Bölüm
Kerem Kınık I Millet Kıraathanesi 04 Eylül 2023 90. Bölüm
Afrika'nın Dünü ve Bugünü I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 40. Bölüm
Dünden Bugüne Hikayecilik I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 39. Bölüm
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Ardından I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 38. Bölüm
Rap Müziğin Başarı Ölçütü Nedir? I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 37. Bölüm
Daha İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? I Millet Kıraathanesi 22 Temmuz 2023 36. Bölüm
Sezai Karakoç'un Mücadelesi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 35. Bölüm
Santur ve Tarihçesi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 34. Bölüm
Ailenin Adı Yok I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 33. Bölüm
Hızın Bir Karşıtı Olarak: Dolma Kalem I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 32. Bölüm
Geçmişten Bugüne Yayıncılık I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 31. Bölüm
Gazeteci Ahmet Tezcan'ın Hayat Hikayesi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 30. Bölüm
Ekrem Kızıltaş'ın Gazetecilik Serüveni I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 29. Bölüm
Felsefeye İhtiyacımız Var mı? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 28. Bölüm
Tecrübe Arttıkça Heyecan Azalır mı? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 27. Bölüm
Yazmak Yetenek midir Yoksa Çalışarak Kazanılabilir mi? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sosyal Medyanın Psikolojik Etkileri I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 25. Bölüm
İstanbul'un Tarihi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 24. Bölüm
16. bölüm I Asırlık Gece 15 Temmuz 15 Temmuz 2024 16. Bölüm
Klasikleri neden okuruz? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 9. Bölüm
Mehmet Niyazi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 8. Bölüm
İslamafobi İslam Düşmanlığı mı? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 7. Bölüm
Laleler I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 6. Bölüm
Hüsrev Hatemi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 5. Bölüm
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 4. Bölüm
Ramazan ve İnsan I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 3. Bölüm
Kitap ve İnsan İlişkisi I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 2. Bölüm
Kitap insanı nasıl değiştirir? I Millet Kıraathanesi 17 Temmuz 2023 1. Bölüm

Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar | Millet Kıraathanesi

Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Sanatçı / Bestekar Sami Özer misafir oldu.

00:00 Millet Kıraathanesi
07:00 Sami Özer'in Hayatını En Çok Etkileyen İsimler...
28:00 "Beni En Çok Etkileyen Şehir Medine-i Münevvere'dir.
38:00 Sami Özer'in Hayatını Derinden Etkileyen Anılar...
43:00 Sami Özer'in En Çok Etkisinde Kaldığı Şarkı
53:00 Sami Özer'in En Çok Sevdiği Filmler...
59:00 Sami Özer'in Kendisine Rehber Edindiği Cümle...
01:06:00 Sami Özer'i En Çok Etkileyen Manzara...

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Ufuk Çizgisi
-->
Aile Çatısı
-->
Vav Nağme
-->
Cümle Kapısı
-->
Doğudan Batıya Tarih
-->
Pergelin Ayağı
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Gençlerle Baş Başa
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı