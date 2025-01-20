Rahmet Elçisi
Bedir Gazvesi, İslam Tarihinde Bir Dönüm Noktası mı? | Rahmet Elçisi
Bedir Gazvesi Öncesinde Hz. Peygamber Nasıl Bir Strateji İzledi?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Bedir Gazvesi, İslam Tarihinde Bir Dönüm Noktası mı?
08:00 Bedir Savaşı, Ekonomik ve Sosyal Çatışmaların Bir Sonucu muydu?
11:00 Bedir Gazvesi'ne Nasıl Hazırlık Yapıldı?
14:30 Bedir Gazvesi Öncesinde Hz. Peygamber Nasıl Bir Strateji İzledi?
18:30 Bedir Savaşı Öncesi Hangi Kararlar Alındı?
27:00 Bedir Gazvesi'ne Nasıl Hazırlık Yapıldı?
32:00 Bedir Gazvesi Öncesinde Hz. Peygamber Nasıl Bir Strateji İzledi?
41:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) Savaşa Yaklaşımı Nasıldı?
47:00 Bedir Gazvesi Öncesinde Hz. Peygamber Nasıl Bir Strateji İzledi?
49:30 Bedir Savaşı'ndaki Stratejik Hamleler