Bedir Gazvesi, İslam Tarihinde Bir Dönüm Noktası mı? | Rahmet Elçisi

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 Bedir Gazvesi, İslam Tarihinde Bir Dönüm Noktası mı?

08:00 Bedir Savaşı, Ekonomik ve Sosyal Çatışmaların Bir Sonucu muydu?

11:00 Bedir Gazvesi'ne Nasıl Hazırlık Yapıldı?

14:30 Bedir Gazvesi Öncesinde Hz. Peygamber Nasıl Bir Strateji İzledi?

18:30 Bedir Savaşı Öncesi Hangi Kararlar Alındı?

27:00 Bedir Gazvesi'ne Nasıl Hazırlık Yapıldı?

32:00 Bedir Gazvesi Öncesinde Hz. Peygamber Nasıl Bir Strateji İzledi?

41:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) Savaşa Yaklaşımı Nasıldı?

47:00 Bedir Gazvesi Öncesinde Hz. Peygamber Nasıl Bir Strateji İzledi?

49:30 Bedir Savaşı'ndaki Stratejik Hamleler