Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi

Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde, Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafya konuşuldu.

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 2. bölümünde Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafya konuşuldu.



01:10 Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya

07:00 Hz. Peygamber'in yaşadığı Arap Yarımadası'nın coğrafi özellikleri

18:20 Arap Yarımadası'nın coğrafi konumu ve yüzey şekilleri

20:00 Arap Yarımadası'nın iklimi ve bitki örtüsü

21:00 Arap Yarımadası'nın tarımsal elverişliliği

22:40 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı dönemde coğrafi yapı ve tarım alanları

30:30 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafyanın ticaret yolları

37:11 Hz. Peygamber döneminde tarım ve hayvancılık

42:10 Hz. Peygamber'in yaşadığı coğrafyada avlanma ve avcılık

48:00 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafyada toplumsal yapı nasıldı?