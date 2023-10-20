Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi
Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde, Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafya konuşuldu.
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 2. bölümünde Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafya konuşuldu.
01:10 Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya
07:00 Hz. Peygamber'in yaşadığı Arap Yarımadası'nın coğrafi özellikleri
18:20 Arap Yarımadası'nın coğrafi konumu ve yüzey şekilleri
20:00 Arap Yarımadası'nın iklimi ve bitki örtüsü
21:00 Arap Yarımadası'nın tarımsal elverişliliği
22:40 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı dönemde coğrafi yapı ve tarım alanları
30:30 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafyanın ticaret yolları
37:11 Hz. Peygamber döneminde tarım ve hayvancılık
42:10 Hz. Peygamber'in yaşadığı coğrafyada avlanma ve avcılık
48:00 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafyada toplumsal yapı nasıldı?