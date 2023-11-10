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İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi 10 Kasım 2023 4. Bölüm
Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi 27 Ekim 2023 3. Bölüm
Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi 20 Ekim 2023 2. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam'dan önce kurulan Arap devletleri konuşuldu.

Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 4. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 4. bölümünde Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafyada siyaset konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri

04:00 Rahmet Elçisi'nin (sav) yaşadığı coğrafyada siyaset

08:00 İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler

10:30 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafya

12:45 Me'rib şehri yakınındaki Me'rib su seddi kalıntıları

21:15 Kur'an'da geçen Sebe halkı

24:00 Kur'an'da geçen Sebe halkı ve yaşadığı coğrafya

30:00 İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler

44:00 Himyeriler dönemi yaşanan din savaşları

49:00 İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler

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