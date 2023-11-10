İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi
Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam'dan önce kurulan Arap devletleri konuşuldu.
Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 4. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 4. bölümünde Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafyada siyaset konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri
04:00 Rahmet Elçisi'nin (sav) yaşadığı coğrafyada siyaset
08:00 İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler
10:30 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafya
12:45 Me'rib şehri yakınındaki Me'rib su seddi kalıntıları
21:15 Kur'an'da geçen Sebe halkı
24:00 Kur'an'da geçen Sebe halkı ve yaşadığı coğrafya
30:00 İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler
44:00 Himyeriler dönemi yaşanan din savaşları
49:00 İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler