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Hz. Peygamber'in Ebeveyni, Doğumu ve Çocukluğu | Rahmet Elçisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi'nin doğumu ve çocukluğu konuşuldu.

Hz. Peygamber nasıl bir ailede dünyaya geldi? Hz. Peygamber'in annesi Amine eşinin vefatı sonrası neler yaşandı? Rivayetlerde Hz. Peygamber'in doğumu nasıl anlatılır? Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 11. bölümünde Hz. Peygamber'in ebeveyni, doğumu ve çocukluğu konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

01:15 Hz. Peygamber'in ebeveyni, doğumu ve çocukluğu

02:30 Hz. Peygamber nasıl bir ailede dünyaya geldi?

06:00 Hz. Peygamber'in babası ve kurban edilme hikayesi

10:00 Hz. Peygamber'in babasının vefatı nasıl oldu?

13:30 Hz. Peygamber'in annesi Amine eşinin vefatı sonrası neler yaşandı?

17:15 Rivayetlerde Hz. Peygamber'in doğumu nasıl anlatılır?

21:30 Rahmet Elçisi'nin doğumu ve çocukluğu

24:00 Hz. Peygamber'in doğduğu tarih biliniyor mu?

29:00 Hz. Peygamber'in doğum tarihi nasıl belirlendi?

33:00 Hz. Peygamber'in süt anneye verilme olayı

36:00 Hz. Peygamber doğumundan hemen sonra neden sütanneye verildi?

43:00 Mekke kültüründe çocukların sütanneye verilme sebepleri

45:30 Hz. Peygamber sütanneye verildikten sonra neler yaşandı?

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