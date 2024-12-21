Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

00:00 Rahmet Elçisi

03:00 İslam Tarihinde Medine Sözleşmesi

05:00 Bir Arada Yaşama İradesi Olarak Medine Sözleşmesi

13:00 Medine Sözleşmesi Nasıl Bir Toplumda Yapıldı?

14:30 Medine Sözleşmesi Nasıl Bir Toplumda Ortaya Çıktı?

17:00 Medine Sözleşmesinin Dikkat Çekici Yönleri

22:00 "Medine Sözleşmesi'nde Hz. Peygamber Hakem Olarak Kabul Ediliyordu"

25:00 Medine Sözleşmesi Sonucunda Hangi Kararlar Alınmıştır?

28:30 Medine Sözleşmesi'nin Anayasa Olarak Kabul Edilmesinin Sebepleri

31:00 Medine Sözleşmesi Tarihteki İlk Anayasa mıdır?

33:00 Medine Sözleşmesi'nin İçeriğinde Neler Vardı?

37:00 Medine Sözleşmesi Kimseyi Yok Saymaz...

39:30 Medine Sözleşmesi'nin Dikkat Çekici Yönleri

41:45 Medine Sözleşmesi'nin İçeriğinde Neler Vardı?

44:00 Bir Arada Yaşama İradesi Olarak Medine Sözleşmesi