Rahmet Elçisi
Medine Sözleşmesi Tarihteki İlk Anayasa mıdır? | Rahmet Elçisi
Medine Sözleşmesi Nasıl Bir Toplumda Yapıldı?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
00:00 Rahmet Elçisi
03:00 İslam Tarihinde Medine Sözleşmesi
05:00 Bir Arada Yaşama İradesi Olarak Medine Sözleşmesi
13:00 Medine Sözleşmesi Nasıl Bir Toplumda Yapıldı?
14:30 Medine Sözleşmesi Nasıl Bir Toplumda Ortaya Çıktı?
17:00 Medine Sözleşmesinin Dikkat Çekici Yönleri
22:00 "Medine Sözleşmesi'nde Hz. Peygamber Hakem Olarak Kabul Ediliyordu"
25:00 Medine Sözleşmesi Sonucunda Hangi Kararlar Alınmıştır?
28:30 Medine Sözleşmesi'nin Anayasa Olarak Kabul Edilmesinin Sebepleri
31:00 Medine Sözleşmesi Tarihteki İlk Anayasa mıdır?
33:00 Medine Sözleşmesi'nin İçeriğinde Neler Vardı?
37:00 Medine Sözleşmesi Kimseyi Yok Saymaz...
39:30 Medine Sözleşmesi'nin Dikkat Çekici Yönleri
41:45 Medine Sözleşmesi'nin İçeriğinde Neler Vardı?
44:00 Bir Arada Yaşama İradesi Olarak Medine Sözleşmesi