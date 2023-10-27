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Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi 27 Ekim 2023 3. Bölüm
Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi 20 Ekim 2023 2. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam öncesi Araplar için kabilelerin önemi konuşuldu.

Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 3. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 3. bölümünde Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafyada siyaset konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafyada siyaset

06:05 Arap Yarımadası'nda İslam öncesi Sami kavimler

17:00 Arap kabilelerinin tasnifi

20:30 Araplar için kabile ne anlama geliyor?

32:00 İslam öncesi Araplar için kabilelerin önemi

37:00 İslam öncesi Arabistan yarımadasının durumu

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