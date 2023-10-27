Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi
Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam öncesi Araplar için kabilelerin önemi konuşuldu.
Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 3. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 3. bölümünde Hz. Peygamber'in (sav) yaşadığı coğrafyada siyaset konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafyada siyaset
06:05 Arap Yarımadası'nda İslam öncesi Sami kavimler
17:00 Arap kabilelerinin tasnifi
20:30 Araplar için kabile ne anlama geliyor?
32:00 İslam öncesi Araplar için kabilelerin önemi
37:00 İslam öncesi Arabistan yarımadasının durumu