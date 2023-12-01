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İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi 01 Aralık 2023 6. Bölüm
İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi 27 Kasım 2023 5. Bölüm
İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi 10 Kasım 2023 4. Bölüm
Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi 27 Ekim 2023 3. Bölüm
Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi 20 Ekim 2023 2. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam öncesi dönemde Hicaz bölgesi ve Mekke konuşuldu.

İslamiyet öncesinde Hicaz ve Mekke'de sosyal hayat nasıldı? İslam öncesi Hicaz Bölgesi'nde ticaret yolları nelerdi? İslam öncesi Hicaz ve çevresinin dini ve sosyal yapısı nasıldı? Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 6. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde İslam öncesi dönemde Hicaz bölgesi ve Mekke konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 İslam öncesi dönemde Hicaz bölgesi ve Mekke

06:25 İslam'ın doğduğu coğrafya: Hicaz

15:15 İslam öncesi Hicaz Bölgesi'nde ticaret yolları

20:45 Hicaz bölgesinin coğrafi özellikleri

25:00 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafya

28:45 Ekin bitmeyen bir coğrafyada İslam'ın doğuşu

31:30 İslam öncesi Hicaz bölgesinin sosyo - kültürel yapısı

36:00 İslam öncesi Hicaz bölgesinin kabile özellikleri

41:00 İslam öncesi Hicaz ve çevresinin dini ve sosyal yapısı

48:00 İslam öncesi Hicaz bölgesinin kabile yapısı

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