İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi
Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam öncesi dönemde Hicaz bölgesi ve Mekke konuşuldu.
İslamiyet öncesinde Hicaz ve Mekke'de sosyal hayat nasıldı? İslam öncesi Hicaz Bölgesi'nde ticaret yolları nelerdi? İslam öncesi Hicaz ve çevresinin dini ve sosyal yapısı nasıldı? Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 6. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde İslam öncesi dönemde Hicaz bölgesi ve Mekke konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 İslam öncesi dönemde Hicaz bölgesi ve Mekke
06:25 İslam'ın doğduğu coğrafya: Hicaz
15:15 İslam öncesi Hicaz Bölgesi'nde ticaret yolları
20:45 Hicaz bölgesinin coğrafi özellikleri
25:00 Rahmet Elçisi'nin yaşadığı coğrafya
28:45 Ekin bitmeyen bir coğrafyada İslam'ın doğuşu
31:30 İslam öncesi Hicaz bölgesinin sosyo - kültürel yapısı
36:00 İslam öncesi Hicaz bölgesinin kabile özellikleri
41:00 İslam öncesi Hicaz ve çevresinin dini ve sosyal yapısı
48:00 İslam öncesi Hicaz bölgesinin kabile yapısı