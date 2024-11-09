Hicret Sonrası Medine'de Yaşananların Günümüz İnsanına Verdiği Mesaj | Rahmet Elçisi

Hicret, Müslümanların Günlük Yaşamını Nasıl Etkiledi?

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 Mukaddes Bir Yolculuk: Hicret

04:30 Hz. Peygamber'in Medine'ye Hicreti Nasıl Sonuçlandı?

09:30 Hicret, Müslümanların Günlük Yaşamını Nasıl Etkiledi?

14:00 İmanın ve Direnişin En Güzel Örneği: Hicret

18:00 Bir Kardeşlik Örneği: Ensar - Muhacir İlişkisi

24:00 Medine'ye Hicretin Dini ve Siyasi Sonuçları

30:00 Hicret, Müslümanların Günlük Yaşamını Nasıl Etkiledi?

38:00 Hicret Sonrası Medine'de Yaşananların Günümüz İnsanına Verdiği Mesaj

42:00 Medine'ye Hicretin Dini ve Siyasi Sonuçları

46:00 Hicret Sonrası Müslümanların Tebliğ Faaliyetleri Nasıl Etkilendi?