Hicret Sonrası Medine'de Yaşananların Günümüz İnsanına Verdiği Mesaj | Rahmet Elçisi
Hicret, Müslümanların Günlük Yaşamını Nasıl Etkiledi?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Mukaddes Bir Yolculuk: Hicret
04:30 Hz. Peygamber'in Medine'ye Hicreti Nasıl Sonuçlandı?
09:30 Hicret, Müslümanların Günlük Yaşamını Nasıl Etkiledi?
14:00 İmanın ve Direnişin En Güzel Örneği: Hicret
18:00 Bir Kardeşlik Örneği: Ensar - Muhacir İlişkisi
24:00 Medine'ye Hicretin Dini ve Siyasi Sonuçları
30:00 Hicret, Müslümanların Günlük Yaşamını Nasıl Etkiledi?
38:00 Hicret Sonrası Medine'de Yaşananların Günümüz İnsanına Verdiği Mesaj
42:00 Medine'ye Hicretin Dini ve Siyasi Sonuçları
46:00 Hicret Sonrası Müslümanların Tebliğ Faaliyetleri Nasıl Etkilendi?