Hz. Peygamber'in Soy Ağacı | Rahmet Elçisi
Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Hz. Peygamber'in çocukluğu ve gençliği konuşuldu.
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 12. bölümünde Hz. Peygamber'in çocukluğu ve gençliği konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Rahmet Elçisinin Çocukluğu ve Gençliği
10:00 Hz. Peygamber'in Soy Ağacı
13:00 Rahmet Elçisi'nin amcalarıyla ilişkisi nasıldı?
16:30 Rahmet Elçisi'nin çocukluğu ve gençliği
31:00 Rahip Bahira meselesinin İslam tarihindeki yeri
33:45 Rahmet Elçisi'nin amcalarıyla katıldığı seyahatler ve savaşlar