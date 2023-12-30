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İslam Öncesi Hicaz Toplumunda İnanç Sistemi | Rahmet Elçisi 30 Aralık 2023 10. Bölüm
İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi 25 Aralık 2023 9. Bölüm
İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi 15 Aralık 2023 8. Bölüm
İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi 01 Aralık 2023 6. Bölüm
İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi 27 Kasım 2023 5. Bölüm
İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi 10 Kasım 2023 4. Bölüm
Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi 27 Ekim 2023 3. Bölüm
Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi 20 Ekim 2023 2. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

İslam Öncesi Hicaz Toplumunda İnanç Sistemi | Rahmet Elçisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin ile cahiliye dönemi hac ibadetinin Hicaz bölgesine ekonomik katkıları konuşuldu.

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 10. bölümünde İslam öncesi Hicaz toplumunda inanç sistemi konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 İslam öncesi Hicaz toplumunda inanç sistemi

04:00 Cahiliye döneminde hac ibadeti var mıydı?

05:30 Cahiliye döneminde hac ibadeti nasıl uygulanıyordu?

11:00 Cahiliye döneminde hac ibadetindeki yanlış uygulamalar

12:45 Cahiliye dönemi hac ibadetinin Hicaz bölgesine ekonomik katkıları

19:30 Cahiliye Araplarında hac ibadeti

26:00 İslam geleneğinde cahiliye kavramı nasıl yer alıyor?

30:00 İslam öncesi Arap toplumunun sosyo - kültürel özellikleri

32:00 İslam geleneğinde cahiliye kavramı nasıl yer alıyor?

35:15 İslam öncesi Arap toplumunda kabile yapısı

38:00 İslam öncesi kabile hayatı sosyal yaşamı nasıl etkiledi?

45:00 İslam öncesi Arap kabile savaşları ve nedenleri

46:40 Cahiliye dönemi kabile savaşlarının topluma etkileri nasıl oldu?

48:30 İslam öncesi Araplarda sosyal, kültürel ve ekonomik hayat

50:00 Cahiliye döneminde Mekke nasıl ticaret merkezi haline geldi?

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