İslam Öncesi Hicaz Toplumunda İnanç Sistemi | Rahmet Elçisi
Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin ile cahiliye dönemi hac ibadetinin Hicaz bölgesine ekonomik katkıları konuşuldu.
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 10. bölümünde İslam öncesi Hicaz toplumunda inanç sistemi konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 İslam öncesi Hicaz toplumunda inanç sistemi
04:00 Cahiliye döneminde hac ibadeti var mıydı?
05:30 Cahiliye döneminde hac ibadeti nasıl uygulanıyordu?
11:00 Cahiliye döneminde hac ibadetindeki yanlış uygulamalar
12:45 Cahiliye dönemi hac ibadetinin Hicaz bölgesine ekonomik katkıları
19:30 Cahiliye Araplarında hac ibadeti
26:00 İslam geleneğinde cahiliye kavramı nasıl yer alıyor?
30:00 İslam öncesi Arap toplumunun sosyo - kültürel özellikleri
32:00 İslam geleneğinde cahiliye kavramı nasıl yer alıyor?
35:15 İslam öncesi Arap toplumunda kabile yapısı
38:00 İslam öncesi kabile hayatı sosyal yaşamı nasıl etkiledi?
45:00 İslam öncesi Arap kabile savaşları ve nedenleri
46:40 Cahiliye dönemi kabile savaşlarının topluma etkileri nasıl oldu?
48:30 İslam öncesi Araplarda sosyal, kültürel ve ekonomik hayat
50:00 Cahiliye döneminde Mekke nasıl ticaret merkezi haline geldi?