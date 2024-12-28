Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 Hz. Peygamber'in Askeri Stratejileri Çerçevesinde Seriyyeler

04:30 İlk Seriyye ve Gazveler

09:30 İslam Tarihinde Seriyyeler

18:15 İlk Seriyyelerin Dikkat Çeken Özellikleri

22:00 "Tarihi Olaylar Sadece Bir Olay Üzerinden Anlaşılamaz"

25:30 Hz. Peygamber'in Askeri Stratejileri Çerçevesinde Seriyyeler

28:15 Abdullah B. Cahş'ın Seriyyeler Üzerindeki Etkileri

37:00 İlk Seriyye ve Gazveler

43:00 Haram Aylarda Neden Savaş Yapılmaz?