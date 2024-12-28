Rahmet Elçisi
Hz. Peygamber'in Askeri Stratejileri Çerçevesinde Seriyyeler | Rahmet Elçisi
Haram Aylarda Neden Savaş Yapılmaz?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Hz. Peygamber'in Askeri Stratejileri Çerçevesinde Seriyyeler
04:30 İlk Seriyye ve Gazveler
09:30 İslam Tarihinde Seriyyeler
18:15 İlk Seriyyelerin Dikkat Çeken Özellikleri
22:00 "Tarihi Olaylar Sadece Bir Olay Üzerinden Anlaşılamaz"
25:30 Hz. Peygamber'in Askeri Stratejileri Çerçevesinde Seriyyeler
28:15 Abdullah B. Cahş'ın Seriyyeler Üzerindeki Etkileri
37:00 İlk Seriyye ve Gazveler
43:00 Haram Aylarda Neden Savaş Yapılmaz?