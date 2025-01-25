Rahmet Elçisi
İslam Tarihinde Orucun Farz Kılınması | Rahmet Elçisi
İslam Tarihinde İlk Ramazan Bayramı Ne Zaman Kutlandı?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Müslümanların İbadet Hayatında Önemli Gelişmeler
04:30 Hz. Peygamberin Kızı Rukiyye'nin Vefatı
09:15 İslam Tarihinde Orucun Farz Kılınması
16:00 Oruç, Nasıl İbadet Haline Geldi?
18:00 Aşura Orucunun Kökeni
24:30 İslam Tarihinde Teravih Namazı
28:00 İslam Tarihinde İlk Ramazan Bayramı
29:30 Fıtır Sadakasının Emredilmesi
35:00 Bayramların Müslümanlar Açısından Önemi