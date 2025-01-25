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Rahmet Elçisi

İslam Tarihinde Orucun Farz Kılınması | Rahmet Elçisi

İslam Tarihinde İlk Ramazan Bayramı Ne Zaman Kutlandı?

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Müslümanların İbadet Hayatında Önemli Gelişmeler
04:30 Hz. Peygamberin Kızı Rukiyye'nin Vefatı
09:15 İslam Tarihinde Orucun Farz Kılınması
16:00 Oruç, Nasıl İbadet Haline Geldi?
18:00 Aşura Orucunun Kökeni
24:30 İslam Tarihinde Teravih Namazı
28:00 İslam Tarihinde İlk Ramazan Bayramı
29:30 Fıtır Sadakasının Emredilmesi
35:00 Bayramların Müslümanlar Açısından Önemi

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Rahmet Elçisi

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