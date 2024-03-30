Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu | Rahmet Elçisi
Hz. Ömer'in Müslüman Olmasına Vesile Olan Olay Nedir?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Hz.Ömer'in ve Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
03:00 Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu
08:30 Hz. Hamza Nasıl Müslüman Oldu?
10:00 Hz. Hamza'nın Hz, Peygamber İle Sütkardeşliği
20:30 Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu Neden Önemlidir?
26:00 İslam'ın İlk Sancaktarı: Hz. Hamza
29:15 Hz. Hamza'nın Şehit Edilmesi
30:30 Hz. Ömer kimdir?
33:30 Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?
36:00 Hz. Ömer'in İslam Öncesi Hayatı ve Müslüman Oluşu
43:30 Hz. Ömer'in Müslüman Olmasına Vesile Olan Olay Nedir?