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Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu | Rahmet Elçisi 30 Mart 2024 23. Bölüm
Habeşistan'a ilk Hicret edenler kimlerdir? | Rahmet Elçisi 25 Mart 2024 22. Bölüm
İslam Davetinin Muhalifleri ve Muhatapları | Rahmet Elçisi 19 Mart 2024 21. Bölüm
Müşriklerin İslam tebliğine karşı tepkileri | Rahmet Elçisi 08 Mart 2024 20. Bölüm
İslam'a İlk Davet Edilen Müslümanlar | Rahmet Elçisi 04 Mart 2024 19. Bölüm
Hz. Ebu Bekir Vesilesi İle Müslüman Olan Sahabiler | Rahmet Elçisi 24 Şubat 2024 18. Bölüm
İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar | Rahmet Elçisi 17 Şubat 2024 17. Bölüm
İlk vahiy ve müşriklerin tepkileri | Rahmet Elçisi 09 Şubat 2024 16. Bölüm
İlk vahiy ve Mekke toplumuna yansımaları | Rahmet Elçisi 02 Şubat 2024 15. Bölüm
Hz. Muhammed (S.A.V.) ve ilk vahiy | Rahmet Elçisi 26 Ocak 2024 14. Bölüm
Hz. Peygamberin (SAV) Katıldığı Ticari Seferler | Rahmet Elçisi 19 Ocak 2024 13. Bölüm
Hz. Peygamber'in Soy Ağacı | Rahmet Elçisi 13 Ocak 2024 12. Bölüm
Hz. Peygamber'in Ebeveyni, Doğumu ve Çocukluğu | Rahmet Elçisi 05 Ocak 2024 11. Bölüm
İslam Öncesi Hicaz Toplumunda İnanç Sistemi | Rahmet Elçisi 30 Aralık 2023 10. Bölüm
İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi 25 Aralık 2023 9. Bölüm
İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi 15 Aralık 2023 8. Bölüm
İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi 01 Aralık 2023 6. Bölüm
İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi 27 Kasım 2023 5. Bölüm
İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi 10 Kasım 2023 4. Bölüm
Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi 27 Ekim 2023 3. Bölüm
Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi 20 Ekim 2023 2. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu | Rahmet Elçisi

Hz. Ömer'in Müslüman Olmasına Vesile Olan Olay Nedir?

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Hz.Ömer'in ve Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi
03:00 Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu
08:30 Hz. Hamza Nasıl Müslüman Oldu?
10:00 Hz. Hamza'nın Hz, Peygamber İle Sütkardeşliği
20:30 Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu Neden Önemlidir?
26:00 İslam'ın İlk Sancaktarı: Hz. Hamza
29:15 Hz. Hamza'nın Şehit Edilmesi
30:30 Hz. Ömer kimdir?
33:30 Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?
36:00 Hz. Ömer'in İslam Öncesi Hayatı ve Müslüman Oluşu
43:30 Hz. Ömer'in Müslüman Olmasına Vesile Olan Olay Nedir?

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