Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu | Rahmet Elçisi

Hz. Ömer'in Müslüman Olmasına Vesile Olan Olay Nedir?

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Hz.Ömer'in ve Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

03:00 Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu

08:30 Hz. Hamza Nasıl Müslüman Oldu?

10:00 Hz. Hamza'nın Hz, Peygamber İle Sütkardeşliği

20:30 Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu Neden Önemlidir?

26:00 İslam'ın İlk Sancaktarı: Hz. Hamza

29:15 Hz. Hamza'nın Şehit Edilmesi

30:30 Hz. Ömer kimdir?

33:30 Hz. Ömer Nasıl Müslüman Oldu?

36:00 Hz. Ömer'in İslam Öncesi Hayatı ve Müslüman Oluşu

43:30 Hz. Ömer'in Müslüman Olmasına Vesile Olan Olay Nedir?