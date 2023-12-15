İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi
Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin ile İslam öncesi Mekke'de dini ve ekonomik hayat konuşuldu.
İslam öncesi Mekke'de dini yaşam nasıldı? Kusay B. Kilab sonrası Mekke'de yaşanan gelişmeler nelerdir? Abdülmuttalib gördüğü rüya üzerine Zemzem kuyusunu nasıl buldu? Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 8. bölümünde İslam öncesi Mekke'de siyasi otorite ve kabile bağları konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 İslam'dan Önce Mekke
04:25 İslam öncesi Mekke'de siyasi otorite ve kabile bağları
05:30 İslam öncesi Mekke'de dini yaşam nasıldı?
07:30 İslam öncesi Mekke'de dini ve ekonomik hayat
10:30 Mekke'nin siyasal yapısının oluşum sürecinde Kusay b. Kilab
13:00 Kusay B. Kilab'ın tarihi kişiliği ve misyonu
15:00 Kusay B. Kilab'ın Mekke hakimiyeti ve yönetimi
22:00 Kusay B. Kilab ve Kureyş'in Mekke hakimiyeti
27:00 Kusay B. Kilab'dan sonra Mekke'de kabile mücadeleleri
30:00 İslam'dan önce Mekke'de Arap kabileleri
33:00 İslam öncesi Mekke'de dini ve ekonomik hayat
36:30 Kusay B. Kilab sonrası Mekke'de yaşanan gelişmeler
43:00 Zemzem kuyusu nasıl bulundu?
45:30 Abdülmuttalib gördüğü rüya üzerine Zemzem kuyusunu nasıl buldu?