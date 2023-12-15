VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi 15 Aralık 2023 8. Bölüm
İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi 01 Aralık 2023 6. Bölüm
İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi 27 Kasım 2023 5. Bölüm
İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi 10 Kasım 2023 4. Bölüm
Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi 27 Ekim 2023 3. Bölüm
Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi 20 Ekim 2023 2. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin ile İslam öncesi Mekke'de dini ve ekonomik hayat konuşuldu.

İslam öncesi Mekke'de dini yaşam nasıldı? Kusay B. Kilab sonrası Mekke'de yaşanan gelişmeler nelerdir? Abdülmuttalib gördüğü rüya üzerine Zemzem kuyusunu nasıl buldu? Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 8. bölümünde İslam öncesi Mekke'de siyasi otorite ve kabile bağları konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 İslam'dan Önce Mekke

04:25 İslam öncesi Mekke'de siyasi otorite ve kabile bağları

05:30 İslam öncesi Mekke'de dini yaşam nasıldı?

07:30 İslam öncesi Mekke'de dini ve ekonomik hayat

10:30 Mekke'nin siyasal yapısının oluşum sürecinde Kusay b. Kilab

13:00 Kusay B. Kilab'ın tarihi kişiliği ve misyonu

15:00 Kusay B. Kilab'ın Mekke hakimiyeti ve yönetimi

22:00 Kusay B. Kilab ve Kureyş'in Mekke hakimiyeti

27:00 Kusay B. Kilab'dan sonra Mekke'de kabile mücadeleleri

30:00 İslam'dan önce Mekke'de Arap kabileleri

33:00 İslam öncesi Mekke'de dini ve ekonomik hayat

36:30 Kusay B. Kilab sonrası Mekke'de yaşanan gelişmeler

43:00 Zemzem kuyusu nasıl bulundu?

45:30 Abdülmuttalib gördüğü rüya üzerine Zemzem kuyusunu nasıl buldu?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Bizim Sanatımız
-->
Cuma Sohbeti
-->
Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
-->
Kameraman Gözüyle
-->
Divan
-->
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve İnsan
-->
Sofra
-->
Ubeydullah Sezikli İlahileri
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı