İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi
Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Arap kabilelerinin Bizans ve Sasanilerle ilişkileri konuşuldu.
Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 5. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 5. bölümünde İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
02:30 İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri
09:30 Bizans ve Sasanilerin Arap Kabileleri Üzerindeki Etkileri
12:15 Arap Kabilelerinin Bizans ve Sasanilerle İlişkileri Nasıldı?
15:45 Nabatlılar Devleti'nin Arap Yarımadası Üzerindeki Etkileri
18:00 Çölün Ortasında Kurulmuş Bir Medeniyet: Nabatlılar
20:00 Nabatlıların Başkenti Petra'ya Geçiş Güzergahı
22:20 Çölün Ortasında Kurulmuş Bir Medeniyet: Nabatlılar
26:00 Nabatlılar Devleti'nin Bizans ile İlişkileri
28:00 Nabatlılar Devleti'nin İnanç Sistemi
31:15 Nabatlılar Devleti Nasıl Yıkıldı?
33:45 Çölün Ortasında Bir Medeniyet: Palmira
37:45 İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Tedmürlüler Devleti
39:45 Bizans ve Sasani Mücadelesinin Arap Yarımadası'na Etkileri
41:45 Yemen Kökenli Bir Hanedan: Gassaniler
47:00 İslamiyet Öncesinde Araplar Hangi Kültürlerden Beslendi?