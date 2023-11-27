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İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi 27 Kasım 2023 5. Bölüm
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Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi

Bu bölümde Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Arap kabilelerinin Bizans ve Sasanilerle ilişkileri konuşuldu.

Vav TV'nin yeni programı Rahmet Elçisi 5. bölümüyle sizlerle... Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin 5. bölümünde İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

02:30 İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri

09:30 Bizans ve Sasanilerin Arap Kabileleri Üzerindeki Etkileri

12:15 Arap Kabilelerinin Bizans ve Sasanilerle İlişkileri Nasıldı?

15:45 Nabatlılar Devleti'nin Arap Yarımadası Üzerindeki Etkileri

18:00 Çölün Ortasında Kurulmuş Bir Medeniyet: Nabatlılar

20:00 Nabatlıların Başkenti Petra'ya Geçiş Güzergahı

22:20 Çölün Ortasında Kurulmuş Bir Medeniyet: Nabatlılar

26:00 Nabatlılar Devleti'nin Bizans ile İlişkileri

28:00 Nabatlılar Devleti'nin İnanç Sistemi

31:15 Nabatlılar Devleti Nasıl Yıkıldı?

33:45 Çölün Ortasında Bir Medeniyet: Palmira

37:45 İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Tedmürlüler Devleti

39:45 Bizans ve Sasani Mücadelesinin Arap Yarımadası'na Etkileri

41:45 Yemen Kökenli Bir Hanedan: Gassaniler

47:00 İslamiyet Öncesinde Araplar Hangi Kültürlerden Beslendi?

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