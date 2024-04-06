Müslümanlara Uygulanan Ambargo Esnasında Hz. Peygamber Tebliğe Nasıl Devam Etti? I Rahmet Elçisi
Müslümanlara Uygulanan Boykot Kaç Yıl Sürdü?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
00:00 Rahmet Elçisi
00:50 Baskıda Yeni Dönem: Ambargo
02:45 İslamiyet'in Mekke Dönemi'nde Uygulanan Ambargo Olayı
10:25 Mürşiklerin Ambargo Almalarının Nedenleri
15:40 Mürşiklerin Müslümanlara Uyguladığı Ambargo Kararının Maddeleri
19:35 Mekke Dönemi'nde Uygulanan Ambargo Olayı
24:47 Müslümanlara Uygulanan Ambargo Esnasında Çekilen Sıkıntılar Neler?
34:05 Müslümanlara Uygulanan Boykot Kaç Yıl Sürdü?
41:40 Boykot Esnasında Çekilen Sıkıntılar
48:45 Müslümanlara Uygulanan Boykot Kaç Yıl Sürdü?
51:52 Müslümanlara Uygulanan Ambargo Esnasında Hz. Peygamber Tebliğe Nasıl Devam Etti?