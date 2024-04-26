Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk | Rahmet Elçisi

Peygamberimizin Taif'te Yaptığı Sabır Duası Nedir?

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

07:00 Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk

15:30 Hz. Peygamber'in İlk Hanımı Hz. Hatice'nin Hayatı ve Kişiliği

23:30 Peygamber Efendimiz Taif'e Neden Gitti?

32:00 Peygamber Efendimiz'in Taif Yolculuğunda Neler Oldu?

39:00 Taif'te Neler Yaşandı?

43:00 Peygamberimin (S.A.V.) Taif'te Taşlanması

46:15 Taif'in Üzüm Bahçesinde İslam'a Davet

48:00 Peygamberimizin Taif'te Yaptığı Sabır Duası Nedir?