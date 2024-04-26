Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk | Rahmet Elçisi
Peygamberimizin Taif'te Yaptığı Sabır Duası Nedir?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
07:00 Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk
15:30 Hz. Peygamber'in İlk Hanımı Hz. Hatice'nin Hayatı ve Kişiliği
23:30 Peygamber Efendimiz Taif'e Neden Gitti?
32:00 Peygamber Efendimiz'in Taif Yolculuğunda Neler Oldu?
39:00 Taif'te Neler Yaşandı?
43:00 Peygamberimin (S.A.V.) Taif'te Taşlanması
46:15 Taif'in Üzüm Bahçesinde İslam'a Davet
48:00 Peygamberimizin Taif'te Yaptığı Sabır Duası Nedir?