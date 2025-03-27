Rahmet Elçisi
Hendek Gazvesi İslam Tarihi Açısından Neden Dönüm Noktasıydı? | Rahmet Elçisi
Hendek Gazvesi'ni Hangi Şartlar Hazırladı?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
00:00 Rahmet Elçisi
02:00 Müslümanların Son Savunma Savaşı: Hendek Gazvesi
06:15 Hendek Gazvesi'ni Hangi Şartlar Hazırladı?
09:15 Hendek Gazvesi'nin İslam Tarihi Açısından Dönüm Noktası Olmasının Sebepleri Nelerdir?
15:15 Müslümanların Hendek Kazma Taktiği Nereden Alınarak Geliştirildi?
17:15 Hendek Gazvesi'nin Mekke Müşrikleri ve Müttefikleri İçin Önemi Neydi?
25:15 Hendek Savaşı'nda Neler Oldu?
32:00 Hendek Savaşı Hangi Surede Geçer?
34:30 Hendek Gazvesi'nin İslam Tarihi Açısından Dönüm Noktası Olmasının Sebepleri Nelerdir?
40:30 Hendek Gazvesi'nin Mekke Müşrikleri ve Müttefikleri İçin Önemi Neydi?