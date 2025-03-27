Hendek Gazvesi İslam Tarihi Açısından Neden Dönüm Noktasıydı? | Rahmet Elçisi

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

00:00 Rahmet Elçisi

02:00 Müslümanların Son Savunma Savaşı: Hendek Gazvesi

06:15 Hendek Gazvesi'ni Hangi Şartlar Hazırladı?

09:15 Hendek Gazvesi'nin İslam Tarihi Açısından Dönüm Noktası Olmasının Sebepleri Nelerdir?

15:15 Müslümanların Hendek Kazma Taktiği Nereden Alınarak Geliştirildi?

17:15 Hendek Gazvesi'nin Mekke Müşrikleri ve Müttefikleri İçin Önemi Neydi?

25:15 Hendek Savaşı'nda Neler Oldu?

32:00 Hendek Savaşı Hangi Surede Geçer?

34:30 Hendek Gazvesi'nin İslam Tarihi Açısından Dönüm Noktası Olmasının Sebepleri Nelerdir?

40:30 Hendek Gazvesi'nin Mekke Müşrikleri ve Müttefikleri İçin Önemi Neydi?