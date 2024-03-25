Habeşistan'a ilk Hicret edenler kimlerdir? | Rahmet Elçisi
İslam tarihinde ilk Hicret kaç kişiyle, nereye yapılmıştır?
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Habeşistan'a Hicret konuşuldu.
03:00 Habeşistan'a Hicret
07:00 Hicret Yeri Olarak Habeşistan'ın Tercih Edilmesi
09:45 Müslümanların Habeşistan'a Hicret Etmelerinin Sebebi
11:00 Habeşistan'a İlk Hicret Edenler Kimlerdir?
18:00 İslam'da İlk Hicret
20:30 İslam Tarihinde İlk Hicret Kaç Kişiyle, Nereye Yapılmıştır?
27:00 Mekke Müslümanlarının Habeşistan'a Hicreti
36:00 Muhacirlerin Habeşitan'a Hicreti
41:00 Habeşistan Muhacirlerinin Geri Dönüşleri
43:45 Hz. Ebu Bekir'in Hicret Teşebbüsü
49:00 İslam'da İlk Hicret