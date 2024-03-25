Habeşistan'a ilk Hicret edenler kimlerdir? | Rahmet Elçisi

İslam tarihinde ilk Hicret kaç kişiyle, nereye yapılmıştır?



Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin bu bölümünde Habeşistan'a Hicret konuşuldu.

03:00 Habeşistan'a Hicret

07:00 Hicret Yeri Olarak Habeşistan'ın Tercih Edilmesi

09:45 Müslümanların Habeşistan'a Hicret Etmelerinin Sebebi

11:00 Habeşistan'a İlk Hicret Edenler Kimlerdir?

18:00 İslam'da İlk Hicret

20:30 İslam Tarihinde İlk Hicret Kaç Kişiyle, Nereye Yapılmıştır?

27:00 Mekke Müslümanlarının Habeşistan'a Hicreti

36:00 Muhacirlerin Habeşitan'a Hicreti

41:00 Habeşistan Muhacirlerinin Geri Dönüşleri

43:45 Hz. Ebu Bekir'in Hicret Teşebbüsü

49:00 İslam'da İlk Hicret