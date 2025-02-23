Uhud Gazvesinde Şehit Olan Sahabeler Arasında Kimler Vardı? | Rahmet Elçisi

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

00:00 Rahmet Elçisi

04:00 Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler Arasında Yapılan İkinci Büyük Savaş: Uhud

10:00 Uhud Gazvesinde Şehit Olan Sahabeler Arasında Kimler Vardı?

16:30 Uhud Savaşında Şehit Olan Sahabeler

23:00 Uhud Savaşı'nın Ertesi Günü Gerçekleştirilen Gazve: Hamrau-l Esed

37:00 Uhud Gazvesi'nde Yaşanan Hadiseler