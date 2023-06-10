Abdulkâdir Geylânî | Yön Verenler

İslam filozofu ve mutasavvıf Abdulkâdir-i Geylânî'nin hayatı...

Büyük Selçuklu Devleti döneminde günümüz Hazar Denizi kıyısında doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti, dedesinin gözetiminde büyüdü. 18 yaşında iken ilim tahsili için Bağdat Nizamiye Medresesi'ne gitti.

Bağdat'ta dönemin tanınmış âlimlerinden hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimi aldı. Tasavvufu herkesin anlayacağı bir dilde anlattı. Abdulkâdir-i Geylânî'nin tasavvufu, şeriata ve dinin zâhirî hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır. İslam filozofu ve mutasavvıftır.

Kadiriye tarikatının kurucusudur. Bağdat'ta vefat eden Abdulkâdir-i Geylânî'nin türbesi Bağdat'ta bulunmaktadır.