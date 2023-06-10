Aliya İzzetbegoviç | Yön Verenler

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatı...

Aliya İzzet Begoviç kimdir? (1925 - 2003)

Bosna-Hersek'te doğdu. Ömrünü Müslümanların hak ve hukukunu korumak için mücadele ile geçirdi. Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek için "Genç Müslümanlar" oluşumunda en ön sıralarda yer aldı. Ülkesindeki Müslüman nüfusa yönelik ayrımcılığa karşı hep başkaldırdı. "İslam Deklarasyonu" isimli kitabı büyük yankı uyandırdı. Bu kitabın etkisiyle birçok Müslüman aydınla birlikte "örgüt kurmak" suçundan 14 yıl hapse mahkum edildi.

Sırp ve Hırvatların, Bosna Hersek'i aralarında paylaşmak amacıyla 1990'larda başlattığı saldırılarda ülkesinin bağımsızlığını korumayı başardı. Müslümanların yok edilemeyeceğini tüm Avrupalılara gösterdi. Savaşın ardından yapılan ilk seçimde bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı oldu. "Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsınız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

Önemli Eserleri:

Doğu ve Batı Arasında İslam

İslam Deklarasyonu

Özgürlüğe Kaçışım

Tarihe Tanıklığım

Köle Olmayacağız