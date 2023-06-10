Fuzuli | Yön Verenler

Su kasidesi ve Şikayetname gibi şiirlerleriyle ünlü olan divan şairi Fuzuli'nin hayatı...

Fuzuli kimdir? "Divan şiirinin edasını dönüştüren şair" olarak nitelendirildi. Gerçek adı Mehmed bin Süleyman olan şair, Irak'ın El- Hille şehrinde dünyaya geldi. Arapça ve Farsçayı kusursuz eser yazabilecek ve şiir söyleyebilecek derecede öğrendi. Şiirlerinde aşkın elemini ve yalnızlığın acılarını dile getirdi. Hz. Peygamberimize duyduğu derin muhabbeti anlattığı Su Kasidesi, en güzel naat örneklerinden biri oldu. Doğunun en büyük aşk hikayelerinden Leyla ile Mecnun'u yazdı.

Şiirlerini, Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde kaleme aldı. Sadece şiirleriyle değil felsefe, tıp, sosyoloji ve astronomi alanında verdiği eserlerle de dikkati çekti. 1566'da Bağdat çevresini saran büyük veba salgını sırasında vefat etti. Şairin mahlası olan Fuzuli, hem "kendini ilgilendirmeyen işlere karışıp lüzumsuz sözler söyleyen kimse", hem de "yüce, üstün, erdemli" anlamına gelir. Şiir "Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib, Kılma derman kim helakım zehri dermanındadır.

Önemli Eserleri:

Divan,

Leyla İle Mecnun,

Beng ü Bâde,

Hadikatü's-suada

Hadis-i Erbain Tercümesi