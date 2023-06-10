Seyyid Kutub | Yön Verenler

Müfessir, mütefekkir ve yazar Seyyid Kutub'un hayatı...

Seyyid Kutub Kimdir?

Müfessir, mütefekkir ve yazar Seyyid Kutub, Mısır'da doğdu. 20. yüzyılda İslamcılığın teorik çerçevesini ortaya koyan en önemli düşünürlerden biri oldu. Mısır, komünizm tehlikesi altındayken insanlara İslam'ın eşitlik ve adalet temelli olduğunu anlattı. Sömürgecilik ve ırkçılığın karşısında dimdik durdu, bütün ömrünü İslam'a adadı. Batı'ya karşı yönelttiği sert eleştirilerle Müslüman Kardeşler'in manevi liderliğini üstlendi.

Kaleme aldığı Yoldaki İşaretler eseri nedeni ile tutuklandı. İslam davasından vazgeçmesi için cezaevinde çeşitli işkencelere maruz kaldı. 1966 yılında hakkında idam kararı çıktı. Karar, bütün İslam dünyası tarafından tepkiyle karşılansa da 29 Ağustos 1966 tarihinde idam edildi. "Eğer, Allah kanunu ile mahkum edilmişsem ben Hakk'ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem." cümleleriyle hafızalara kazındı.

Önemli Eserleri:

Yoldaki İşaretler Fi Zilali'l - Kur'an

İslam'da Sosyal Adalet

Kur'an'da Edebi Tasvir