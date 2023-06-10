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Dördüncü Murad | Yön Verenler

Bağdat Fatihi Dördüncü Murad'ın hayatı...

"Bağdat Fatihi" olarak anılan IV. Murad, I. Ahmed ve Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta annesinin desteğiyle tahta çıkarıldı. Saltanatının ilk 9 yılında devrin olaylarında tam hakimiyet kuramadı.

IV. Murad, tütün ve kahveyi haram sayan Kadızade Mehmet Efendi'nin teşvikiyle kahvehaneleri yıktırdı ve tütünü yasakladı. 1638'de büyük bir orduyla çıktığı seferde 6 ay sonra Bağdat'ı fethetti. 1639'da Osmanlı ve Safevi Devletleri arasında bugünkü Türkiye-İran sınırlarını belirleyen Kasr-ı Şirin antlaşması imzalandı.

Muradi mahlasıyla şiirler yazdı. Gut hastalığı neden ile Bağdat Seferi dönüşü şiddetli baş ağrısı ve titremeyle yatağa düştü. Doktorlar tarafından felç teşhisi konuldu. 8 Şubat 1640 yılında vefat etti. Sultan'ın cenazesi Sultan Ahmet Camii yanındaki babası I. Ahmet'in türbesine defnedildi.

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