Selahaddin-i Eyyübi | Yön Verenler

İslam tarihine damga vuran en önemli komutanlarından biri Selahaddin-i Eyyübi'nin hayatı...

Selahaddin Eyyübi Kimdir?

Kudüs'ün fatihi Selahaddin-i Eyyübi, İslam tarihine damga vuran en önemli komutanlarından biridir. Eyyübiler Hanedanı'nın kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Irak'ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle Şam'a yerleşen Eyyübi, iyi bir tahsil gördü. Genç yaştan itibaren seferlere katıldı. Mısır'a amcasıyla sefere çıktı, hem Haçlılar hem de Fatımilerle mücadele etti. Ordusunu teşkilatlandırdı, medrese ve devlet kurumlarını yeniledi. Eyyübi devletini 1171'de kuran Selahaddin Eyyübi 1187'de Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtardı.

Bu fetihle 88 yıllık Kudüs'teki Haçlı esaretine son vermiş oldu. "Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki..." sözüyle hafızalara kazandı. Ortadoğu'daki Haçlı varlığının etkisini kırarak İslam dünyasının gücünü Avrupa'ya gösterdi. Libya'dan Şam'a Yemen'den Ahlat'a ve günümüzdeki Kuzey Irak' kadar hakimiyet alanını genişletti. Mekke ve Medine'ye verdiği önem sebebiyle "Hadimü'l Harameyn" (Mekke ve Medine'nin hizmetkarı) unvanını kullanan ilk hükümdar oldu.

Selahaddin-i Eyyübi, Mehmed Akif Ersoy tarafından "Şark'ın en sevgili sultanı" olarak tanımlandı. 4 Mart 1193'te Şam'da vefat eden Eyyübi'nin türbesi Emevi Camii'nin yanında yer alıyor.