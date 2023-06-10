İmam Buhari | Yön Verenler

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Sa'd bin Ebu Vakkas I Yön Verenler 10 Haziran 2023 1. Bölüm
Abdurrahman bin Avf I Yön Verenler 10 Haziran 2023 2. Bölüm
Abdurrahim Karakoç I Yön Verenler 10 Haziran 2023 3. Bölüm
Ali Şir Nevai I Yön Verenler 31 Aralık 2023 28. Bölüm
Aşık Veysel Şatıroğlu I Yön Verenler 31 Aralık 2023 25. Bölüm
Cezeri I Yön Verenler 31 Aralık 2023 30. Bölüm
Ebu Ubeyde bin Cerrah I Yön Verenler 31 Aralık 2023 27. Bölüm
Erzurumlu İbrahim Hakkı I Yön Verenler 31 Aralık 2023 29. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet I Yön Verenler 10 Haziran 2023 9. Bölüm
Hacı Bektaşı Veli I Yön Verenler 10 Haziran 2023 11. Bölüm
Halid bin Velid I Yön Verenler 10 Haziran 2023 12. Bölüm
Muhammed Ali I Yön Verenler 10 Haziran 2023 14. Bölüm
Ömer Nasuhi Bilmen I Yön Verenler 31 Aralık 2023 26. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I Yön Verenler 31 Aralık 2023 22. Bölüm
Rasim Özdenören I Yön Verenler 31 Aralık 2023 24. Bölüm
Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? 31 Aralık 2023 21. Bölüm
Sezai Karakoç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 20. Bölüm
Neşet Ertaş | Yön Verenler 31 Aralık 2023 19. Bölüm
Biruni (Ali Boron) | Yön Verenler 31 Aralık 2023 18. Bölüm
Şeyh Galib I Yön Verenler 10 Haziran 2023 17. Bölüm
Talha bin Ubeydullah I Yön Verenler 10 Haziran 2023 18. Bölüm
Zübeyr Bin Avvam (r.a.) I Yön Verenler 10 Haziran 2023 19. Bölüm
İbn-i Cübeyr | Yön Verenler 31 Aralık 2023 17. Bölüm
Selahaddin-i Eyyübi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 16. Bölüm
Seyyid Kutub | Yön Verenler 31 Aralık 2023 15. Bölüm
Hz. Ömer | Yön Verenler 31 Aralık 2023 14. Bölüm
Fuzuli | Yön Verenler 31 Aralık 2023 13. Bölüm
Sultan Alparslan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 12. Bölüm
İmam-ı Gazzali | Yön Verenler 31 Aralık 2023 11. Bölüm
Hz. Ebubekir I Yön Verenler 10 Haziran 2023 10. Bölüm
Osman Gazi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 9. Bölüm
Aliya İzzetbegoviç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 8. Bölüm
İmam Ahmed Bin Hanbel | Yön Verenler 31 Aralık 2023 7. Bölüm
Mimar Sinan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 6. Bölüm
Dördüncü Murad | Yön Verenler 31 Aralık 2023 5. Bölüm
Tanburi Cemil Bey | Yön Verenler 31 Aralık 2023 4. Bölüm
Halil İnalcık | Yön Verenler 31 Aralık 2023 3. Bölüm
İmam Buhari | Yön Verenler 31 Aralık 2023 2. Bölüm
Abdulkâdir Geylânî | Yön Verenler 31 Aralık 2023 1. Bölüm

İmam Buhari | Yön Verenler

Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmi'u's-sahîh adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis İmam Buhari'nin hayatı...

* "Fakihlerin efendisi" unvanıyla anılan Buhari, Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmi'u's-sahîh adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddistir.

Asıl adı Muhammed bin İsmail olan Buhari, Buhara'da doğdu. Erken yaşlarda hadis ilmini öğrenmeye başladı.

* Birçok hadis aliminden dersler aldı. Halk arasında Sahih-i Buhari olarak bilinen el-Câmi'u's-sahih'i 600 bin hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdi.

* Buhari, ilk defa sahih hadisleri bir araya getirerek alanında otorite haline geldi.

* İmam Müslim, Tirmizi, İbn Huzeyme, Buhari'nin en tanınmış muhaddis öğrencilerindendir.

*Önemli Eserleri;

El- Camiu's-Sahih et-Tarihu'l-kebir,

et-Tarihu'l-evsat,

et-Tarihu's-sagir

Kitabü'd-Du'fa'i's-sağir

Kitabü'l-Küna

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