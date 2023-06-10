İmam Buhari | Yön Verenler

Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmi'u's-sahîh adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis İmam Buhari'nin hayatı...

* "Fakihlerin efendisi" unvanıyla anılan Buhari, Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmi'u's-sahîh adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddistir.

Asıl adı Muhammed bin İsmail olan Buhari, Buhara'da doğdu. Erken yaşlarda hadis ilmini öğrenmeye başladı.

* Birçok hadis aliminden dersler aldı. Halk arasında Sahih-i Buhari olarak bilinen el-Câmi'u's-sahih'i 600 bin hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdi.

* Buhari, ilk defa sahih hadisleri bir araya getirerek alanında otorite haline geldi.

* İmam Müslim, Tirmizi, İbn Huzeyme, Buhari'nin en tanınmış muhaddis öğrencilerindendir.

*Önemli Eserleri;

El- Camiu's-Sahih et-Tarihu'l-kebir,

et-Tarihu'l-evsat,

et-Tarihu's-sagir

Kitabü'd-Du'fa'i's-sağir

Kitabü'l-Küna