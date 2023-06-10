Tanburi Cemil Bey | Yön Verenler

Tanburi Cemil Bey'in hayatı...Tanburi Cemil Bey kimdir?

Tanburi Cemil Bey İstanbul'da doğdu. Çocukluğundan itibaren musikiyle ilgilendi, enstrüman çalmaya keman ve kanun ile başladı. 15 yaşında onu büyük bir üne kavuşturacak olan tanbur ile tanıştı. Müzikteki yeteneğiyle bir döneme büyük damga vurdu. Eline aldığı herhangi bir sazı kısa sürede çalabilmesiyle meşhur oldu.

Duyduğu bir eseri hemen ezberine alabilecek kadar müzik kulağı hassastı.

Darülbedayi'nin musiki bölümünde bir müddet hocalık yaptı. Kendisinden sonra gelen müzisyenleri de etkiledi ve birçok talebe yetiştirdi. Osmanlı'nın ruhunu ve sanatını en ince detaylarıyla yansıtan Tanburi Cemil Bey, aynı zamanda edebiyatımızı da etkiledi. Cenazesi Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Önemli Eserleri:

Rehber-i Mûsiki