İmam-ı Gazzali | Yön Verenler

Hüccetü'l İslam unvanıyla anılan kelam ve ahlak alimi İmam-ı Gazzali'nin hayatı...

İmam-ı Gazali kimdir? (1058-1111)

Hüccetü'l İslam unvanıyla anılan kelam ve ahlak alimi İmam-ı Gazzali, ilim dünyasına ışık tutan Müslüman mütefekkirlerdendir. Asıl adı Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed olan alim, İran'ın Tus şehrinin Gazal kasabasında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İslami ilimlerle iştigal etti, zekasıyla hocalarının dikkatini çekmeyi başardı. Dönemin ilim ve kültür merkezi Nişabur'da Cüveyni gibi önemli alimlerin talebesi oldu. İmam Gazali Usul-i hadis, usul-i fıkıh, kelam, mantık, İslam hukuku ve münazara alanlarında tahsil gördü.

Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün daveti üzerine Bağdat'a gitti. Filozoflara yönelttiği eleştirilerle önemli ilmi tartışmalara girdi. Avrupalı filozofların "dünyanın tepsi gibi düz olduğunu" iddia ettikleri dönemde dünyanın yuvarlak olduğunu savundu. Tıp alanındaki pek çok konuyu da delilleriyle aydınlattı.

İmam Gazali'nin önemli eserleri şunlardır:

İhyâ'ü ulumi'd-din,

el-Münkız mine'd-dalâl,

Mişkâtü'l-envâr,

Makasıdü'l-Felâsife,

Tehâfütü'l-felâsife,

Kimyâ-yı Sa'âdet