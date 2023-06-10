Osman Gazi | Yön Verenler

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Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk Osmanlı Sultanı Osman Gazi'nin hayatı...

Osman Gazi Kimdir? (1258-1326)

Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk Osmanlı Sultanıdır. Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan biridir. 23 yaşında Kayı Boyu'na bey olarak seçildi. Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun ile evlendi. İlk zaferini 1286'da İnegöl tekfuruna karşı kazandı. Bilecik ve Yarhisar'ı fethettikten sonra Yenişehir'i imar etti. Bizans ordusunu 1302'de Koyunhisar Savaşı'nda mağlup etti. Adalet anlayışıyla Osmanlı Devleti'nin temelini attı. Bursa'nın fethini göremeden 1326'da vefat etti. Naaşı Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi.