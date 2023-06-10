İbn-i Cübeyr | Yön Verenler

Endülüslü seyyah, şair ve yazar İbn Cübeyr'in hayatı...

İbn Cübeyr Kimdir? (540-614)

Endülüslü seyyah, şair ve yazar İbn Cübeyr Hicri 540'da doğdu. Baba mesleğini devam ettirerek katiplik yaptı. Şairlik yönü de olan Cübeyr yaptığı hac seyahati sonrasında kaleme aldığı seyahatname ile asıl ününe kavuştu. Cübeyr'in Seyahatnamesi Arap edebiyatının en seçkin örnekleri arasında yer aldı. Objektif bir gözlemci dikkatiyle yazılan eser, coğrafi, tarihi, sosyolojik ve kültürel açıdan önemli bir kaynak oldu. Eser ayrıca Orta Çağ'ın en büyük seyyahlarından İbn Batuta'yı etkiledi. 19. yüzyılda Avrupa'da tanınan Seyahatname, çeşitli dillere tercüme edildi.

Seyahati sırasında icazet aldığı ilimleri okutmaya başlayan seyyah, çevresi tarafından da itibar kazandı. Selahhadin-i Eyyübi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığını duyunca sevincinden ikince defa hacca gitti. Hacdan döndükten sonra Malaka, Sebte ve daha sonra da Fas'a giden Cübeyr, burada kalarak hadis ve tasavufla meşgul oldu. Hicri 614 yılında İskenderiye'de vefat etti. Çok sayıda şiir yazan Cübeyr'in günümüze ulaşan bazı şiirleri, kitap halinde yayımlandı.

Önemli Eserleri:

Er Rihle - İbn-i Cübeyr Seyahatnamesi