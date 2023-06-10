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Sa'd bin Ebu Vakkas I Yön Verenler 10 Haziran 2023 1. Bölüm
Abdurrahman bin Avf I Yön Verenler 10 Haziran 2023 2. Bölüm
Abdurrahim Karakoç I Yön Verenler 10 Haziran 2023 3. Bölüm
Ali Şir Nevai I Yön Verenler 31 Aralık 2023 28. Bölüm
Aşık Veysel Şatıroğlu I Yön Verenler 31 Aralık 2023 25. Bölüm
Cezeri I Yön Verenler 31 Aralık 2023 30. Bölüm
Ebu Ubeyde bin Cerrah I Yön Verenler 31 Aralık 2023 27. Bölüm
Erzurumlu İbrahim Hakkı I Yön Verenler 31 Aralık 2023 29. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet I Yön Verenler 10 Haziran 2023 9. Bölüm
Hacı Bektaşı Veli I Yön Verenler 10 Haziran 2023 11. Bölüm
Halid bin Velid I Yön Verenler 10 Haziran 2023 12. Bölüm
Muhammed Ali I Yön Verenler 10 Haziran 2023 14. Bölüm
Ömer Nasuhi Bilmen I Yön Verenler 31 Aralık 2023 26. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I Yön Verenler 31 Aralık 2023 22. Bölüm
Rasim Özdenören I Yön Verenler 31 Aralık 2023 24. Bölüm
Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? 31 Aralık 2023 21. Bölüm
Sezai Karakoç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 20. Bölüm
Neşet Ertaş | Yön Verenler 31 Aralık 2023 19. Bölüm
Biruni (Ali Boron) | Yön Verenler 31 Aralık 2023 18. Bölüm
Şeyh Galib I Yön Verenler 10 Haziran 2023 17. Bölüm
Talha bin Ubeydullah I Yön Verenler 10 Haziran 2023 18. Bölüm
Zübeyr Bin Avvam (r.a.) I Yön Verenler 10 Haziran 2023 19. Bölüm
İbn-i Cübeyr | Yön Verenler 31 Aralık 2023 17. Bölüm
Selahaddin-i Eyyübi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 16. Bölüm
Seyyid Kutub | Yön Verenler 31 Aralık 2023 15. Bölüm
Hz. Ömer | Yön Verenler 31 Aralık 2023 14. Bölüm
Fuzuli | Yön Verenler 31 Aralık 2023 13. Bölüm
Sultan Alparslan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 12. Bölüm
İmam-ı Gazzali | Yön Verenler 31 Aralık 2023 11. Bölüm
Hz. Ebubekir I Yön Verenler 10 Haziran 2023 10. Bölüm
Osman Gazi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 9. Bölüm
Aliya İzzetbegoviç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 8. Bölüm
İmam Ahmed Bin Hanbel | Yön Verenler 31 Aralık 2023 7. Bölüm
Mimar Sinan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 6. Bölüm
Dördüncü Murad | Yön Verenler 31 Aralık 2023 5. Bölüm
Tanburi Cemil Bey | Yön Verenler 31 Aralık 2023 4. Bölüm
Halil İnalcık | Yön Verenler 31 Aralık 2023 3. Bölüm
İmam Buhari | Yön Verenler 31 Aralık 2023 2. Bölüm
Abdulkâdir Geylânî | Yön Verenler 31 Aralık 2023 1. Bölüm

Sezai Karakoç | Yön Verenler

Şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdırmış şahsiyetlerden Sezai Karakoç'un hayatı...

Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdırmış şahsiyetlerdendir. Sezai Karakoç 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Ergani, Maden ve Piran'da geçiren usta şair Sezai Karakoç, daha sonra Maraş Ortaokulu'na parasız yatılı olarak kaydoldu. Sezai Karakoç 1950 yılında Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu.

Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Sezai Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin maliye bölümünden mezun olan Sezai Karakoç'un ilk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlandı.

Üstad Sezai Karakoç edebiyatımızın en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu. 1960'ta edebiyat, sanat, İslam düşüncesi ve siyasetinin şekillendiği bir yayın organı olan Diriliş dergisini yayımlamaya başladı. Yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çerçevesinde bir bilinç uyandırmaya çalışan usta şair, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle destek verdi. Mona Rosa, Lili, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine, Ötesini Söylemeyeceğim gibi şiirlerle edebiyatımızdaki unutulmaz kalemler arasına giren Karakoç, 16 Kasım 2021 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti.

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