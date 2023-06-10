Sezai Karakoç | Yön Verenler

Şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdırmış şahsiyetlerden Sezai Karakoç'un hayatı...

Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdırmış şahsiyetlerdendir. Sezai Karakoç 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Ergani, Maden ve Piran'da geçiren usta şair Sezai Karakoç, daha sonra Maraş Ortaokulu'na parasız yatılı olarak kaydoldu. Sezai Karakoç 1950 yılında Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu.

Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Sezai Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin maliye bölümünden mezun olan Sezai Karakoç'un ilk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlandı.

Üstad Sezai Karakoç edebiyatımızın en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu. 1960'ta edebiyat, sanat, İslam düşüncesi ve siyasetinin şekillendiği bir yayın organı olan Diriliş dergisini yayımlamaya başladı. Yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çerçevesinde bir bilinç uyandırmaya çalışan usta şair, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle destek verdi. Mona Rosa, Lili, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine, Ötesini Söylemeyeceğim gibi şiirlerle edebiyatımızdaki unutulmaz kalemler arasına giren Karakoç, 16 Kasım 2021 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti.