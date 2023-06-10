Neşet Ertaş | Yön Verenler

"Bozkırın Tezenesi" ve "Türkülerin Babası" gibi lakaplarla tanınan Neşet Ertaş'ın hayatı...

Neşet Ertaş kimdir?

"Bozkırın Tezenesi" ve "Türkülerin Babası" gibi lakaplarla tanınan Neşet Ertaş, geleneksel Türk müziğinin en önemli temsilcilerindendir. 1938'de Kırşehir'in Abdallar köyünde dünyaya geldi. Babası saz üstadı Muharrem Ertaş sayesinde çok küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Keman ve bağlama çalmayı öğrenen Ertaş, 8 sene boyunca köy köy gezerek düğünlerde müzisyenlik yaptı.

Kırşehir'den ayrılarak İstanbul'a gelen sanatçı, "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" isimli ilk plağıyla geniş halk kitleleri tarafından beğenildi. Anadolu'da bir halk ozanı haline geldi. Yeni plaklar ve kasetler çıkararak sanat hayatını sürdürdü. Ankara Radyosu'nda "Mahalli Sanatçı" olarak görev yaptı. Ayrıca "Garip" mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlattı. Parmaklarında ortaya çıkan felç nedeniyle Almanya'ya giderek bir süre tedavi gördü. Sağlık problemleri nedeni ile ara verdiği sanat hayatına 2000'de İstanbul'da verdiği konser ile geri döndü. UNESCO tarafından "yaşayan insan hazinesi" olarak kabul edildi. Yaşamı boyunca yaklaşık 400 plak ve birçok kasete imza atan Ertaş, 25 Eylül 2012'de prostat kanserine yenik düşerek, İzmir'de 74 yaşında vefat etti.