VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Sa'd bin Ebu Vakkas I Yön Verenler 10 Haziran 2023 1. Bölüm
Abdurrahman bin Avf I Yön Verenler 10 Haziran 2023 2. Bölüm
Abdurrahim Karakoç I Yön Verenler 10 Haziran 2023 3. Bölüm
Ali Şir Nevai I Yön Verenler 31 Aralık 2023 28. Bölüm
Aşık Veysel Şatıroğlu I Yön Verenler 31 Aralık 2023 25. Bölüm
Cezeri I Yön Verenler 31 Aralık 2023 30. Bölüm
Ebu Ubeyde bin Cerrah I Yön Verenler 31 Aralık 2023 27. Bölüm
Erzurumlu İbrahim Hakkı I Yön Verenler 31 Aralık 2023 29. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet I Yön Verenler 10 Haziran 2023 9. Bölüm
Hacı Bektaşı Veli I Yön Verenler 10 Haziran 2023 11. Bölüm
Halid bin Velid I Yön Verenler 10 Haziran 2023 12. Bölüm
Muhammed Ali I Yön Verenler 10 Haziran 2023 14. Bölüm
Ömer Nasuhi Bilmen I Yön Verenler 31 Aralık 2023 26. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I Yön Verenler 31 Aralık 2023 22. Bölüm
Rasim Özdenören I Yön Verenler 31 Aralık 2023 24. Bölüm
Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? 31 Aralık 2023 21. Bölüm
Sezai Karakoç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 20. Bölüm
Neşet Ertaş | Yön Verenler 31 Aralık 2023 19. Bölüm
Biruni (Ali Boron) | Yön Verenler 31 Aralık 2023 18. Bölüm
Şeyh Galib I Yön Verenler 10 Haziran 2023 17. Bölüm
Talha bin Ubeydullah I Yön Verenler 10 Haziran 2023 18. Bölüm
Zübeyr Bin Avvam (r.a.) I Yön Verenler 10 Haziran 2023 19. Bölüm
İbn-i Cübeyr | Yön Verenler 31 Aralık 2023 17. Bölüm
Selahaddin-i Eyyübi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 16. Bölüm
Seyyid Kutub | Yön Verenler 31 Aralık 2023 15. Bölüm
Hz. Ömer | Yön Verenler 31 Aralık 2023 14. Bölüm
Fuzuli | Yön Verenler 31 Aralık 2023 13. Bölüm
Sultan Alparslan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 12. Bölüm
İmam-ı Gazzali | Yön Verenler 31 Aralık 2023 11. Bölüm
Hz. Ebubekir I Yön Verenler 10 Haziran 2023 10. Bölüm
Osman Gazi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 9. Bölüm
Aliya İzzetbegoviç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 8. Bölüm
İmam Ahmed Bin Hanbel | Yön Verenler 31 Aralık 2023 7. Bölüm
Mimar Sinan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 6. Bölüm
Dördüncü Murad | Yön Verenler 31 Aralık 2023 5. Bölüm
Tanburi Cemil Bey | Yön Verenler 31 Aralık 2023 4. Bölüm
Halil İnalcık | Yön Verenler 31 Aralık 2023 3. Bölüm
İmam Buhari | Yön Verenler 31 Aralık 2023 2. Bölüm
Abdulkâdir Geylânî | Yön Verenler 31 Aralık 2023 1. Bölüm

Neşet Ertaş | Yön Verenler

"Bozkırın Tezenesi" ve "Türkülerin Babası" gibi lakaplarla tanınan Neşet Ertaş'ın hayatı...

Neşet Ertaş kimdir?

"Bozkırın Tezenesi" ve "Türkülerin Babası" gibi lakaplarla tanınan Neşet Ertaş, geleneksel Türk müziğinin en önemli temsilcilerindendir. 1938'de Kırşehir'in Abdallar köyünde dünyaya geldi. Babası saz üstadı Muharrem Ertaş sayesinde çok küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Keman ve bağlama çalmayı öğrenen Ertaş, 8 sene boyunca köy köy gezerek düğünlerde müzisyenlik yaptı.

Kırşehir'den ayrılarak İstanbul'a gelen sanatçı, "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" isimli ilk plağıyla geniş halk kitleleri tarafından beğenildi. Anadolu'da bir halk ozanı haline geldi. Yeni plaklar ve kasetler çıkararak sanat hayatını sürdürdü. Ankara Radyosu'nda "Mahalli Sanatçı" olarak görev yaptı. Ayrıca "Garip" mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlattı. Parmaklarında ortaya çıkan felç nedeniyle Almanya'ya giderek bir süre tedavi gördü. Sağlık problemleri nedeni ile ara verdiği sanat hayatına 2000'de İstanbul'da verdiği konser ile geri döndü. UNESCO tarafından "yaşayan insan hazinesi" olarak kabul edildi. Yaşamı boyunca yaklaşık 400 plak ve birçok kasete imza atan Ertaş, 25 Eylül 2012'de prostat kanserine yenik düşerek, İzmir'de 74 yaşında vefat etti.

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