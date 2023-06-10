VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Abdurrahman bin Avf I Yön Verenler 10 Haziran 2023 2. Bölüm
Talha bin Ubeydullah I Yön Verenler 10 Haziran 2023 18. Bölüm
Zübeyr Bin Avvam (r.a.) I Yön Verenler 07 Ocak 2024 46. Bölüm
Halid bin Velid I Yön Verenler 07 Ocak 2024 45. Bölüm
Prof. Dr. Fuat Sezgin | Yön Verenler 07 Ocak 2024 44. Bölüm
Muhammed Ali I Yön Verenler 07 Ocak 2024 43. Bölüm
Hacı Bektaşı Veli I Yön Verenler 05 Ocak 2024 42. Bölüm
Şeyh Galip | Yön Verenler 05 Ocak 2024 41. Bölüm
Lütfi Doğan | Yön Verenler 05 Ocak 2024 40. Bölüm
Yavuz Sultan Selim | Yön Verenler 05 Ocak 2024 39. Bölüm
Abdurrahim Karakoç | Yön Verenler 04 Ocak 2024 38. Bölüm
Mehmet Akif İnan | Yön Verenler 04 Ocak 2024 37. Bölüm
Hz. Sevde (r.a.) | Yön Verenler 04 Ocak 2024 36. Bölüm
Hz. Safiyye Bint Huyey | Yön Verenler 02 Ocak 2024 35. Bölüm
Sa'd bin Ebu Vakkas I Yön Verenler 02 Ocak 2024 34. Bölüm
Ümmü Seleme (r.a.) | Yön Verenler 02 Ocak 2024 33. Bölüm
Fatih Sultan Mehmed | Yön Verenler 02 Ocak 2024 32. Bölüm
Hz. Aişe (r.a.) | Yön Verenler 02 Ocak 2024 31. Bölüm
Cezeri I Yön Verenler 31 Aralık 2023 30. Bölüm
Erzurumlu İbrahim Hakkı I Yön Verenler 31 Aralık 2023 29. Bölüm
Ali Şir Nevai I Yön Verenler 02 Ocak 2024 28. Bölüm
Ebu Ubeyde bin Cerrah I Yön Verenler 02 Ocak 2024 27. Bölüm
Ömer Nasuhi Bilmen I Yön Verenler 02 Ocak 2024 26. Bölüm
Aşık Veysel Şatıroğlu I Yön Verenler 02 Ocak 2024 25. Bölüm
Rasim Özdenören I Yön Verenler 31 Aralık 2023 24. Bölüm
Mevlana Celaleddin Rumi | Yön Verenler 02 Ocak 2024 23. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I Yön Verenler 31 Aralık 2023 22. Bölüm
Şaban Teoman Duralı | Yön Verenler 02 Ocak 2024 21. Bölüm
Sezai Karakoç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 20. Bölüm
Neşet Ertaş | Yön Verenler 31 Aralık 2023 19. Bölüm
Biruni (Ali Boron) | Yön Verenler 31 Aralık 2023 18. Bölüm
İbn-i Cübeyr | Yön Verenler 31 Aralık 2023 17. Bölüm
Selahaddin-i Eyyübi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 16. Bölüm
Seyyid Kutub | Yön Verenler 31 Aralık 2023 15. Bölüm
Hz. Ömer | Yön Verenler 31 Aralık 2023 14. Bölüm
Fuzuli | Yön Verenler 31 Aralık 2023 13. Bölüm
Sultan Alparslan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 12. Bölüm
İmam-ı Gazzali | Yön Verenler 31 Aralık 2023 11. Bölüm
Hz. Ebubekir I Yön Verenler 10 Haziran 2023 10. Bölüm
Osman Gazi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 9. Bölüm
Aliya İzzetbegoviç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 8. Bölüm
İmam Ahmed Bin Hanbel | Yön Verenler 31 Aralık 2023 7. Bölüm
Mimar Sinan | Yön Verenler 31 Aralık 2023 6. Bölüm
Dördüncü Murad | Yön Verenler 31 Aralık 2023 5. Bölüm
Tanburi Cemil Bey | Yön Verenler 31 Aralık 2023 4. Bölüm
Halil İnalcık | Yön Verenler 31 Aralık 2023 3. Bölüm
İmam Buhari | Yön Verenler 31 Aralık 2023 2. Bölüm
Abdulkâdir Geylânî | Yön Verenler 31 Aralık 2023 1. Bölüm

Prof. Dr. Fuat Sezgin | Yön Verenler

Dünyada tek olma özelliğine sahip 45 bin cilt kitabın bulunduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı...

Fuat Sezgin Bitlis'te 24 Ekim'de dünyaya geldi. Ortaokulu ve liseyi Erzurum'da bitirip 1943'te İstanbul'a geldi. Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Rıtter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Arap dili ve edebiyatı üzerine doktora yaptı. İslam bilimler tarihi açısından dünyada tek olma özelliğine sahip 45 bin cilt kitabın bulunduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'ni Frankfurt'ta kurdu. "Buhari'nin Kaynakları" çalışmasıyla 1954'te doçent oldu.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Aramızdaki Kelimeler
-->
Gönül Coğrafyamız
-->
Ufuk Çizgisi
-->
Hekimce
-->
Peygamberlerimizin İzinden
-->
Ahmet Özhan İlahileri
-->
Lugat
-->
Kendini Bilmek
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı