İmam Ahmed Bin Hanbel | Yön Verenler

Hanbeli mezhebinin kurucusu sayılan muhaddis ve fakih Ahmed Bin Hanbel'in hayatı...

Hanbeli mezhebinin kurucusu sayılan muhaddis ve fakih Ahmed Bin Hanbel, Bağdat'ta dünyaya geldi. Erken yaşlarda Kur'an'ı hıfzetmiş ve Arapça öğrenmiştir. Hadis alimlerinden dinlediği bütün hadisleri kaleme alan muhaddis, ilim uğrunda diyar diyar dolaştı. Yalnızca hadisleri rivayet etmekle yetinmedi aynı zamanda hadislerin fıkhi manalarını da araştırdı.

İmam Şâfii'den fıkıh öğrenen Hanbeli, İmam Şafii'nin fıkıh bilgisine usul ve metoduna hayrandı. İbadet konusunda naslara ve seleflerinin eserlerine sarıldı.

Buhari, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâi gibi tanınmış alimler, Ahmet Bin Hanbel'in talebeleri arasındadır. Ahmet Bin Hanbel, dört mezhep Sünni fıkıh mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebini kurdu. Bağdat'ta vefat etti.

Önemli eserleri:

El- Müsned Kitâbü's- Sünne

Kitâbü'z - Zühd

Kitâbü'l - Vera

Kitâbü'l - 'İlel ve ma'rifeti'r-rical