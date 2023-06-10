Halil İnalcık | Yön Verenler

Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık'ın hayatı...

İstanbul'da dünyaya geldi. Tarihçilerin kutbu olarak nitelendirildi. Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tarih yazıcılığında çığır açtı. 1940'ta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. Yurt dışında Osmanlı tarihi ile ilgili kaynakları araştırdı, birçok üniversiteden fahri doktora ünvanı aldı.

1952'de "Viyana Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği" teziyle profesörlük unvanı aldı. Amerika'da Osmanlı-Türk tarihi araştırmalarının gelişimine de büyük katkısı sağladı.

Osmanlı siyasi, sosyal, iktisadi, edebi, hukuki ve ticari tarihinin yanında Kanuni ve Fatih dönemleriyle ilgili eserler kaleme aldı. Ankara'da vefat eden İnalcık, İstanbul'da Fatih Camii hazîresine defnedildi.

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