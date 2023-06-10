Sultan Alparslan | Yön Verenler

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Sultan Alparslan'ın hayatı...

Sultan Alparslan Kimdir?

Sultan Alparslan, Malazgirt'te Bizans ordusunu yenerek 1071 yılında Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır. Horasan Meliki Çağrı Bey'in oğlu olarak dünyaya gelen Alparslan, Harezm'de doğdu. Çocukluğundan itibaren ciddi bir savaş eğitimi alarak yetiştirildi. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt ordusundan katbekat fazla Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açarak tarihe geçti. Heybetli duruşu, cesareti inancı, üstün zekası, kararlılığı ve uygulandığı savaş taktiğiyle 42 yaşında Bizanslılara karşı elde ettiği büyük başarı sayesinde Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini sağladı.

Malazgirt Savaşı *Turan taktiğinin en iyi uygulandığı savaş olarak tarihteki yerini aldı. (*Turan Taktiği: Türk devletleri tarafından uygulanan savaş taktiğidir.) İlk kez bir Bizans imparatorunu esir eden Sultan Alparslan, Malazgirt Antlaşması ile dönemin en büyük imparatorluğunu kendisine tabi kıldı. İslam'ın henüz girmediği ülkelerde fethettiği şehre hemen bir cami yaptırdı.

Adaletiyle tanınan Sultan ayrıca ilim, fikir ve sanat adamlarını toplayıp devlet himayesi altına aldı. Dindar ve dini hükümlerin tam sadakatle uygulayıcısı olmasından ötürü halk arasında da ayrı bir itibar gördü.