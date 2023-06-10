Mimar Sinan | Yön Verenler

Osmanlı'nın en güçlü dönemini kültürel eserleriyle pekiştiren Mimar Sinan'ın hayatı...

1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a geldi. Osmanlı'nın en güçlü döneminde yaşayan Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat olmak üzere, üç padişaha mimarbaşı olarak hizmet etti. 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 Darül-Kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane) 5 suyolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 375 eser inşa etti.

Mimar Sinan'ın çıraklık eseri Şehzadebaşı Camii, kalfalık eseri Süleymaniye Camii, ustalık eseri ise Selimiye Camii'dir.

Edirne'deki Selimiye Camii Dünya Kültür Mirası listesindedir. Yapımı 7 yıl süren Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olduğu gibi Osmanlı mimarisinin de en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.