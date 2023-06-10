Hz. Ömer | Yön Verenler

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Kudüs'ün ilk fatihi Hz. Ömer'in hayatı...

Hz. Ömer kimdir?

Hz. Ebubekir ile birlikte Efendimiz'in en yakın iki dostundan biri ve Hulefâ-yi Raşidin'in ikincisidir. Kudüs'ün ilk fatihi Hz. Ömer Mekke'de doğdu. Resulullah'ın peygamberliğinin 6. yılında Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini duyurdu. İslam'a girdikten sonra Müslümanlar ilk kez Kabe'de toplu olarak namaz kıldı. Resulullah'ın katıldığı bütün savaşlarda Efendimiz'in yanından ayrılmadı.

Hz. Ebubekir'den sonra halife olan Hz. Ömer, Bizans kuvvetleriyle mücadele etti ve Şam'ı fethetti. 638 yılında fethettiği Kudüs'te ilk olarak Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip Hz. Davud mihrabında dua etti. 642'de Mısır ve Irak'ı fethetti. Adaletiyle nam salan Hz. Ömer, fethettiği topraklarda gayrimüslimlerin can, mal ve inanç hürriyetlerini korudu. "Hak ile batılı birbirinden ayıran" anlamındaki "Faruk" en meşhur lakabıdır. 644 yılında Firüz en Nihavendi tarafından hançerle yaralandı ve 3 gün sonra şehit oldu.