Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Kerem Alkin'in Hayatını Etkileyen İsimler | Millet Kıraathanesi
Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Prof. Dr. Kerek Alkin misafir oldu.
00:00 Millet Kıraathanesi
02:00 Prof. Dr. Kerek Alkin Millet Kıraathanesi'nde
08:00 Prof. Dr. Kerem Alkin'in Meslek Hayatına Yön Veren Olaylar
33:00 Prof. Dr. Kerem Alkin'in Hayatını Etkileyen İsimler...
52:00 Prof. Dr. Kerem Alkin'in Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...
01:20:00 Prof. Dr. Kerem Alkin'in Anlam Yüklediği Eşya...