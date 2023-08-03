Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın ile siber güvenliğin önemi konuşuldu.

Akıllı cihazların güvenliği nasıl saklanmalı? Siber tehditlerden korunmak için alınacak önlemler nelerdir? Siber güvenlik alanında son trendler neler? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 12. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Akıllı cihazlar ve siber güvenlik

05:30 Siber güvenlik nedir?

10:00 Siber güvenlik neden önemli?

12:15 Bilgi güvenliğinin 3 temel ilkesi

17:00 Siber güvenliğe neden ihtiyaç duyarız?

21:00 Siber güvenlik alanında son trendler neler?

28:00 Siber saldırı olduğunu nasıl anlarız?

32:00 Siber tehditlerden korunmak için alınacak önlemler nelerdir?

39:00 Akıllı cihazlar ve siber güvenlik

47:30 Siber güvenlik: Son gelişmeler, uygulamalar ve sorunlar

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