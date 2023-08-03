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Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 03 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 27 Temmuz 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 20 Temmuz 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
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Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın ile siber güvenliğin önemi konuşuldu.

Akıllı cihazların güvenliği nasıl saklanmalı? Siber tehditlerden korunmak için alınacak önlemler nelerdir? Siber güvenlik alanında son trendler neler? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 12. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Akıllı cihazlar ve siber güvenlik

05:30 Siber güvenlik nedir?

10:00 Siber güvenlik neden önemli?

12:15 Bilgi güvenliğinin 3 temel ilkesi

17:00 Siber güvenliğe neden ihtiyaç duyarız?

21:00 Siber güvenlik alanında son trendler neler?

28:00 Siber saldırı olduğunu nasıl anlarız?

32:00 Siber tehditlerden korunmak için alınacak önlemler nelerdir?

39:00 Akıllı cihazlar ve siber güvenlik

47:30 Siber güvenlik: Son gelişmeler, uygulamalar ve sorunlar

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