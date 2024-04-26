Kozmoloji Çalışmaları ve Uzaydaki Geleceğimiz | Bilim ve Ötesi

Türkiye İçin Uzaya Yatırım Yapmak Neden Önemli?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım konuk oldu. Ayşe Oğuz'un sunumuyla Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

03:30 Kozmoloji Çalışmaları ve Uzaydaki Geleceğimiz

06:30 Türkiye'nin Uzay Serüveni

08:30 Devletler İçin Uzayda Var Olmak Neden Önemli?

11:15 Türkiye'nin Uzay Serüveni

13:30 Türkiye İçin Uzaya Yatırım Yapmak Neden Önemli?

18:30 Kozmoloji Nedir?

26:30 Kozmoloji Araştırmaları "Enerji" Keşiflerine Nasıl Katkı Sunuyor?

30:30 Uzay Araçlarının İhtiyaç Duyduğu Enerji Nasıl Sağlanabilir?

33:30 Uzay Araştırmalarında Yapay Zeka Nasıl Kullanılıyor?

38:30 Sınırsız Enerji Mümkün mü?

48:00 Türkiye'nin Uzay Serüveni

49:30 Dünya'ya Gök Cismi Çarpmasına Karşı Alınan Tedbirler