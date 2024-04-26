VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Kozmoloji Çalışmaları ve Uzaydaki Geleceğimiz | Bilim ve Ötesi 26 Nisan 2024 37. Bölüm
Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler | Bilim ve Ötesi 20 Nisan 2024 36. Bölüm
Kimya hayatımızın neresinde? | Bilim ve Ötesi 03 Nisan 2024 35. Bölüm
Atmosfere Salınan Kirleticiler Hava Durumunu Nasıl Etkiler? | Bilim ve Ötesi 28 Mart 2024 34. Bölüm
Uzay çalışmalarının merkezinde neden Ay ve Mars var? | Bilim ve Ötesi 20 Mart 2024 33. Bölüm
Takvimler neye göre belirlenir? | Bilim ve Ötesi 15 Mart 2024 32. Bölüm
Güneş sisteminde yaşam bulabilir miyiz? I Bilim ve Ötesi 08 Mart 2024 31. Bölüm
Patent nedir ve neden önemlidir? I Bilim ve Ötesi 29 Şubat 2024 30. Bölüm
Teknoloji çağında bilim eğitimi I Bilim ve Ötesi 24 Şubat 2024 29. Bölüm
Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Bilim ve Ötesi 16 Şubat 2024 28. Bölüm
Yapay zekada telif hakkı var mı? | Bilim ve Ötesi 09 Şubat 2024 27. Bölüm
Depreme dayanıklı binanın temel özellikleri | Bilim ve Ötesi 26 Ocak 2024 25. Bölüm
Türkiye'nin uzay serüveni I Bilim ve Ötesi 19 Ocak 2024 24. Bölüm
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur? | Bilim ve Ötesi 05 Ocak 2024 23. Bölüm
Robot ve Robotik Nedir? | Bilim ve Ötesi 29 Aralık 2023 22. Bölüm
İlaç Sanayi ve Sağlık Sektörüne Etkisi | Bilim ve Ötesi 15 Aralık 2023 21. Bölüm
Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 01 Aralık 2023 20. Bölüm
Bilişim ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 27 Kasım 2023 19. Bölüm
Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi 17 Kasım 2023 18. Bölüm
Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Kozmoloji Çalışmaları ve Uzaydaki Geleceğimiz | Bilim ve Ötesi

Türkiye İçin Uzaya Yatırım Yapmak Neden Önemli?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım konuk oldu. Ayşe Oğuz'un sunumuyla Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi
03:30 Kozmoloji Çalışmaları ve Uzaydaki Geleceğimiz
06:30 Türkiye'nin Uzay Serüveni
08:30 Devletler İçin Uzayda Var Olmak Neden Önemli?
11:15 Türkiye'nin Uzay Serüveni
13:30 Türkiye İçin Uzaya Yatırım Yapmak Neden Önemli?
18:30 Kozmoloji Nedir?
26:30 Kozmoloji Araştırmaları "Enerji" Keşiflerine Nasıl Katkı Sunuyor?
30:30 Uzay Araçlarının İhtiyaç Duyduğu Enerji Nasıl Sağlanabilir?
33:30 Uzay Araştırmalarında Yapay Zeka Nasıl Kullanılıyor?
38:30 Sınırsız Enerji Mümkün mü?
48:00 Türkiye'nin Uzay Serüveni
49:30 Dünya'ya Gök Cismi Çarpmasına Karşı Alınan Tedbirler

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