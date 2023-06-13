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Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 03:06
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 03:06
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 03:06
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 03:06

Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi

Ayşe Oğuz moderatörlüğünde gerçekleşen programa Doç. Dr. Furkan Kaya konuk oldu.

Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmelerden, neyin nasıl yapıldığından, milli teknoloji hamlelerinden bahsedildiği Bilim ve Ötesi programı sizlerle... Ayşe Oğuz moderatörlüğünde gerçekleşen programa Doç. Dr. Furkan Kaya konuk oldu.

00:00 Bilim ve Ötesi
04:00 Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler
17:00 Vecihi Hürkuş'un Türk Havacılık Tarihindeki Yeri ve Önemi
18:00 Düşman Uçağı Düşüren İlk Türk: Vecihi Hürkuş
23:00 İlk Sivil Havayolu Şirketi Neden Engellere Takıldı?
28:00 Nuri Demirağ'ın Yaptığı İlk Yolcu Uçağı NU.D-38 Neden Hurda Oldu?
31:00 Nuri Demirağ'ın Emeğine Neden Sahip Çıkılmadı?
39:00 Türkiye'nin İlk Motor Fabrikası: Gümüş Motor
42:00 Türkiye'nin İlk Motor Fabrikası Nasıl Sustu?
45:00 Erbakan Hoca'nın Gümüş Motor Projesi
50:00 Yerli ve Milli Silah Sanayisinin Temellerini Atan İsim: Nuri Killigil

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