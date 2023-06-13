Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi

Ayşe Oğuz moderatörlüğünde gerçekleşen programa Doç. Dr. Furkan Kaya konuk oldu.

Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmelerden, neyin nasıl yapıldığından, milli teknoloji hamlelerinden bahsedildiği Bilim ve Ötesi programı sizlerle... Ayşe Oğuz moderatörlüğünde gerçekleşen programa Doç. Dr. Furkan Kaya konuk oldu.

00:00 Bilim ve Ötesi

04:00 Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler

17:00 Vecihi Hürkuş'un Türk Havacılık Tarihindeki Yeri ve Önemi

18:00 Düşman Uçağı Düşüren İlk Türk: Vecihi Hürkuş

23:00 İlk Sivil Havayolu Şirketi Neden Engellere Takıldı?

28:00 Nuri Demirağ'ın Yaptığı İlk Yolcu Uçağı NU.D-38 Neden Hurda Oldu?

31:00 Nuri Demirağ'ın Emeğine Neden Sahip Çıkılmadı?

39:00 Türkiye'nin İlk Motor Fabrikası: Gümüş Motor

42:00 Türkiye'nin İlk Motor Fabrikası Nasıl Sustu?

45:00 Erbakan Hoca'nın Gümüş Motor Projesi

50:00 Yerli ve Milli Silah Sanayisinin Temellerini Atan İsim: Nuri Killigil